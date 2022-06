fot. PressFocus Na zdjęciu: PKO Ekstraklasa

PKO Ekstraklasa w sezonie 2022/2023 będzie po raz ostatni w aktualnym wydaniu, czyli większość spotkań emitowana będzie na antenach grupy Canal+. Tymczasem jeden mecz może transmitować TVP. Ciekawe wieści w sprawie nowego przetargu przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych dziennikarz Krzysztof Stanowski.

Nowy przetarg telewizyjny na prawa do meczów Ekstraklasy będzie dotyczył lat 2023-2027

Dziennikarz Krzysztof Stanowski przekazał nowe informacje

Wygląda na to, że ostatecznie o końcowy triumf powalczą Grupa Canal+ i Viaplay

Ekstraklasa zostanie w Canal+?

PKO Ekstraklasa wystartuje w połowie lipca. Będzie to jednocześnie ostatni sezon na aktualnie funkcjonujących zasadach. Tymczasem wkrótce dobiegnie końca składanie ofert dotyczących nowego rozdania. W walce o prawa telewizyjny do meczów ligi polskiej na kolejne cztery sezony rywalizują przede wszystkim Canal+ i Viaplay.

Dziennikarz Krzysztof Stanowski przekazał natomiast za pośrednictwem mediów społecznościowych, że z przetargu wycofały się dwa poważne podmioty. Mowa o TVP i Grupie Polsat.

“Z tego, co słyszę, TVP i Polsat nie będą walczyły o Ekstraklasę. Zostają Canal+ i Viaplay, ale chyba tak naprawdę tylko Canal+” – napisał żurnalista na Twitterze. Stanowski jednocześnie dał do zrozumienia w interakcji z jednym z użytkowników, że Telewizja Polska może próbować walczyć o jedno spotkanie w kolejce.

Z tego co słyszę, TVP i Polsat nie będą walczyły o Ekstraklasę. Zostają Canal+ i Viaplay, ale chyba tak naprawdę tylko Canal+. — Krzysztof Stanowski (@K_Stanowski) June 28, 2022

W kontekście Polsatu tak naprawdę nigdy nie mówiło się o Ekstraklasie. Szef Polsat Sport Marian Kmita w rozmowie z Januszem Basałajem w audycji “Dwa Fotele” wyrażał się dość jednoznacznie, że Polsat skupia się na siatkówce i tenisie. Tymczasem w przypadku TVP spekulowano o walce o Ekstraklasę. Wszystko jednak miało być uzależnione od decyzji władz rządu.

Wygląda zatem na to, że głównymi faworytami w grze o prawa telewizyjne do meczów w lidze polskiej, są Canal+ i Viaplay. Nadawcy oferty na zakup praw telewizyjnych mogą składać do 30 czerwca. Nie milkną spekulacje, sugerujące, że nowy przetarg ma zapewnić klubom na sezon 300 milionów złotych.

