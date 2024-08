Dróżdż o kosztach Cracovii. “Większe niż budżet Puszczy Niepołomice”

Mateusz Dróżdż w programie "Tętno Piłki" na kanale Goal.pl odniósł się do spraw finansowych Cracovii. Prezes klubu porównał koszty do całościowego budżetu Puszczy Niepołomice.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Dróżdż

Mateusz Dróżdż: Cracovia ma większe koszty, niż budżet Puszczy

Mateusz Dróżdż od 2024 roku pełni funkcję prezesa Cracovii. W poprzednich latach działacz piłkarski zajmował takie samo stanowisko w Zagłębiu Lubin oraz Widzewie Łódź.

W czwartkowy poranek prezes Cracovii pojawił się jako gość w programie “Tętno Piłki” na kanale Goal.pl. Jedną z kwestii, które poruszono, były sprawy finansowe klubu. Mateusz Dróżdż odniósł się do tego, z jakimi kosztami muszą się mierzyć Pasy i porównał to do budżetu Puszczy Niepołomice.

– Cracovia ma jeden olbrzymi koszt, którego prawdopodobnie nikt nie ma w Polsce. To są koszty utrzymania nieruchomości, bo trzeba pamiętać, że mamy koszty dotyczące stadionu, koszty lodowiska, koszty ośrodka w Rącznej, koszty ośrodka w Wielickiej. Koszty są większe, niż budżet Puszczy Niepołomice całościowo. To jest budżet większy, niż mają kluby z dołu Ekstraklasy – powiedział prezes Cracovii.

Mateusz Dróżdż w dalszej części wypowiedzi przyznał, że w ostatnim czasie nie udało się zredukować kosztów. Aktualnie klub stara się kontrolować wydatki i utrzymywać je na stałym poziomie. Prezes zaznaczył, że zarząd spodziewał się takiej sytuacji, a jednym z powodów jest ponowne utworzenie drużyny rezerw, która również generuje koszty.

Czytaj dalej: Gwiazdor Widzewa nie gryzł się w język. Niesprawiedliwa rywalizacja w Ekstraklasie?