fot. Imago / Marcin Bulanda / PressFocus / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Daniel Szczepan

Ruch Chorzów w sezonie 2023/2024 broni się przed spadkiem PKO Ekstraklasy

Wciąż wiarą w zrealizowanie celu wyróżnia kluczowy zawodnik Niebieskich – Daniel Szczepan

Napastnik 14-krotnego mistrza Polski udzielił ostatnio wywiadu klubowym mediom

Daniel Szczepan przed meczem Ruch – Piast

Ruch Chorzów w trakcie trwającej kampanii broni się przed spadkiem z ligi. Najskuteczniejszym zawodnikiem ekipy Janusza Niedźwiedzia jest Daniel Szczepan. Piłkarz ostatnio popisał się świetnym uderzeniem w starciu z Jagiellonią Białystok.

– Raczej nie strzelam ładnych goli. Ten był najładniejszy. Dobrze zagrał mi Adam Vlkanova. Podjąłem decyzję o uderzeniu i wpadło. Po prostu chciałem uderzyć mocno w światło bramki, celowałem po “długim” rogu. Piłka dobrze mi siadła i padł gol, z którego się cieszę – powiedział Szczepan w rozmowie z KSRuch.com.

Ekipa z Chorzowa w tym roku przegrała tylko z Legią Warszawa (0:1). W meczach z Wartą Poznań (0:0) i Jagiellonią Białystok (1:1) chorzowianie dzielili się punktami.

– Cieszymy się, że mimo wszystko idzie to w dobrym kierunku. Widać, że jesteśmy lepiej zorganizowani. Dobrze to wygląda. Każdy wie, o co toczy się gra, w drużynie jest duży optymizm, ale nie ma punktów. Zostało ich do zdobycia 36, będziemy walczyć do końca – przekonywał napastnik Ruchu.

W piątek wieczorem Niebiescy na Stadionie Śląskim zmierzą się z Piastem Gliwice. Do tej potyczki Szczepan podchodzi z optymizmem. – Zmierzą się dwie drużyny, które często remisują. Cóż tu powiedzieć więcej… Mam nadzieję, że wreszcie wygramy i zrobimy pierwszy krok w stronę utrzymania – mówił Szczepan.