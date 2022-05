Pressfocus Na zdjęciu: Cracovia - Wisła Kraków

Nie doczekaliśmy się choćby jednego gola w meczu Cracovia – Wisła Kraków. Derby stolicy Małopolski oglądało się jednak dosyć dobrze.

Wisła Kraków wciąż ma tylko jedno zwycięstwo w 2022 roku

Drużyna Jerzego Brzęczka zremisowała bezbramkowo w derbach Krakowa

Podział punktów jest sprawiedliwy

Emocji nie brakowało, goli już tak

Wisła Kraków nieprzerwanie toczy bój o pozostanie w Ekstraklasie. Drużyna Jerzego Brzęczka mimo sprzyjającego ostatnio terminarza, wciąż ma tylko jedno zwycięstwo w 2022 roku. Tak wyglądała sytuacja przed niedzielnymi derbami Krakowa, a jednocześnie hitem jednej z ostatnich ligowych kolejek w bieżącej kampanii.

Ku uciesze licznie zgromadzone grupy kibiców Cracovii, to gospodarze weszli w mecz bardzo dobrze. Pasy były pewne siebie, co mogło zaowocować strzeleniem gola i to nie jednego. Szczególnie wyróżniał się Jewhen Konoplanka, który szalał w polu karnym przeciwnika. Jemu i jego kolegom nie sprzyjało jednak szczęście, ponieważ Wisła za każdym razem potrafiła wyjść z opresji po ofiarnym wybiciu lub interwencji bramkarza.

W Białej Gwieździe imponował zaś Zdenek Ondrasek. Koledzy Czecha z ofensywy byli raczej bierni w ofensywie, ale on miał dwie okazje na wpisanie się na listę strzelców. Mimo tego do przerwy nie doczekaliśmy się gola.

Po zmianie stron role się odwróciły i to Wisła minimalnie częściej utrzymywała się przy piłce. Nie wpłynęło to jednak korzystnie na ofensywną postawę gości, którzy mieli kłopot z oddaniem celnego strzału na bramkę Cracovii. Ta zaś próbowała szczęścia często. Próby Pasów nie były jednak na tyle jakościowe, aby pokonać czujnego Pawła Kieszka. Derby Krakowa zakończyły się remisem 0:0. Można zatem było oczekiwać więcej od obu stron. Daleko jednak do stwierdzenia, że hit kolejki w Ekstraklasie zawiódł, czy też, że było nudno.