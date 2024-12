fot. Pressfocus Na zdjęciu: Mateusz Dróżdż

Cracovia zbliży się do Wisły? Przeżywa dobry okres

Wisła Kraków przez lata była hegemonem na polskim podwórku, zdobywając kolejne trofea i pracując na swoją markę. Obecnie jednak jest cieniem drużyny sprzed kilkunastu lat – rozgrywa swój trzeci sezon w pierwszej lidze, z której nie może się wydostać. W skali kraju wciąż jest natomiast wielkim klubem, który ma olbrzymi potencjał marketingowy i kibicowski.

Pobyt lokalnego rywala w pierwszej lidze to świetny moment dla Cracovii, aby nieco się zbliżyć. Poziom sportowy jest po jej stronie, natomiast to Wisła Kraków jest znacznie bardziej medialna, a także gromadzi na trybunach większą liczbę kibiców. Prezes Mateusz Dróżdż realizuje plan, który ma na celu zbliżyć się Pasom do Białej Gwiazdy i przekonuje, że już tak się dzieje.

– Nie oszukujmy się, w tym roku zabieramy potencjalnych kibiców, którzy mogliby być po drugiej stronie. Jeżeli chodzi o Wisłę, na tym etapie budowania Cracovii, ta Wisła byłaby w Ekstraklasie dużo większym wyzwaniem. Chcę doprowadzić do takiej sytuacji, gdzie już to mniej więcej się dzieje, że dogonimy Wisłę w kwestii przychodów, sponsorów i frekwencji. Swym konsekwentnym działaniem też to zrobimy, jeśli awansuje do Ekstraklasy.

W obecnym sezonie Cracovia radzi sobie zaskakująco dobrze. W Ekstraklasie zajmuje wysoką, czwartą lokatę, mając na koncie największą liczbę zdobytych bramek. Jej celem jest utrzymanie się w ścisłej czołówce, tak aby zagrać w przyszłym roku w europejskich pucharach.