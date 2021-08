Cracovia pokonała 2:1 (1:0) Jagiellonię Białystok w sobotnim meczu 5. kolejki Ekstraklasy. Dla Pasów jest to przełamanie i pierwszy komplet punktów w tym sezonie.

W pierwszej połowie nieco lepiej wyglądał zespół Cracovii. Obie drużyny wymieniały się ciosami, ale to akcje gospodarzy zdecydowanie częściej wędrowały w światło bramki. Jagiellonia w doliczonym czasie gry popełniła błąd. Israel Puerto sfaulował Alvareza w polu karnym i arbiter bez wahania wskazał na jedenastkę. Rzut karny na bramkę zamienił van Amersfoort.

W drugiej połowie warunki narzucała Jagiellonia Białystok. Przeprowadzała wiele ataków i dlatego w 62. minucie dała się skontrować. Alvarez zagrał do Hancy, a Rumun z bliskiej odległości pokonał Steinborsa uderzeniem w stronę dalszego słupka. Jagiellonia nie poddawała się i ciągle szukała bramki.

Starania Jagi przyniosły oczekiwany skutek w 70. minucie. Wtedy to Jesus Imaz dobił piłkę do bramki po tym, jak po strzale Cernycha sparował ją Hrosso. Cracovia przy jednej z kolejnych kontr prawie strzeliła gola na 3:1, ale futbolówka trafiła w słupek. W doliczonym czasie gry dobrą okazję miał Jesus Imaz, naciskany Hiszpan uderzył jednak nad poprzeczkę. Końcowy wynik to 2:1. Dla Pasów jest to pierwszy komplet punktów w tym sezonie.