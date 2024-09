Cracovia dostała karę. Chodzi o głośny incydent

Cracovia dostała karę pieniężną w wysokości 50 tys. zł za incydent, do którego doszło podczas meczu z Pogonią Szczecin. Informacje przekazała Marzena Młynarczyk-Warwas, rzecznik prasowy klubu.

Cracovia ukarana za mecz z Pogonią Szczecin

Kilkanaście dni temu Cracovia rozegrała spotkanie z Pogonią Szczecin w ramach 8. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie spore zamieszanie organizacyjne. Początkowo wydawało się, że z powodu intensywnych opadów deszczu mecz nie dojdzie do skutku. Jednak ostatecznie podjęto decyzję o rozegraniu starcia bez udziału kibiców.

“Informujemy, że mecz Cracovia – Pogoń Szczecin się odbędzie. Po konsultacji ze służbami zabezpieczającymi oraz ze względu na to, że w wyniku intensywnych opadów deszczu doszło do poważnych uszkodzeń w infrastrukturze stadionu, których nie jesteśmy w stanie usunąć w krótkim czasie, nie możemy otworzyć trybun. Mogłoby to mieć wpływ na bezpieczeństwo kibiców. Serdecznie przepraszamy” – poinformowała Marzena Młynarczyk-Warwas, rzecznik prasowy KS Cracovia.

Wydawało się, że sprawa jest jasna. Natomiast w sieci szybko pojawiły się zdjęcia z trybun, na których widać było szerokie grono kibiców, liczące zapewne ponad tysiąc osób. Wszystko bez służb porządkowych i ochrony. W ten sposób zostały złamane przepisy bezpieczeństwa o imprezach masowych i można było się spodziewać poważnych konsekwencji.

Tymczasem Marzena Młynarczyk-Warwas poinformowała, że Cracovia za brak należytego porządku na stadionie podczas meczu z Pogonią Szczecin otrzymała 50 tys. kary oraz 100 tys. w zawieszeniu. Jak widać, skutki nieodpowiedzialności w tym przypadku okazały się naprawdę znikome.

