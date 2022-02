fot. PressFocus Na zdjęciu: Jerzy Brzęczek

Wisła Kraków w poniedziałkowy wieczór zacznie nową erę. Pierwszy mecz w roli trenera Białej Gwiazdy zaliczy Jerzy Brzęczek, któremu na drodze stanie Górnik Łęczna. Nowy trener wiślaków przekonywał, że z pełnym optymizmem podchodzi do potyczki z Zielono-czarnymi.

Wisła Kraków w ostatnim spotkaniu 22. kolejki PKO Ekstraklasy zmierzy się z Górnikiem Łęczna

Biała Gwiazda powalczy o pierwsze zwycięstwo ligowe w 2022 roku

Debiut w roli opiekuna krakowskiej ekipy zaliczy w tym starciu Jerzy Brzęczek

Wisła Kraków z nową miotłą

Wisła Kraków w najbliższym tygodnia rozegra dwa niezwykle ważne spotkania. Najpierw w poniedziałek Biała Gwiazda zmierzy się w roli gospodarza z Górnikiem Łęczna, a kilka dni później na wyjeździe krakowianie zagrają z Legią Warszawa. Wisa ma nadzieję, że w tych dwóch starcia złapie wiatr w żagle.

– Z pełnym optymizmem patrzę na to, co przez ostatni czas udało nam się wypracować. Przeprowadzone badania pozwoliły nam podjąć odpowiednie działania, które wdrożyliśmy podczas zajęć na boisku. Zmieniliśmy nieco styl pracy i to, na czym koncentrowaliśmy w ostatnich dniach – ujawnił trener Jerzy Brzęczek cytowany przez Wisla.krakow.pl.

– Odpowiedzi na wszystkie pytania poznamy tak naprawdę po meczach ligowych, którym towarzyszy dodatkowa presja. Ostatni okres był intensywny, ale uświadczył nas w przekonaniu, że ci zawodnicy posiadają naprawdę duże umiejętności, a miejsce w tabeli tego nie odzwierciedla – dodał były selekcjoner reprezentacji Polski.

Kluczem odzyskanie pewności siebie w nowym otwarciu

Wisła Kraków do batalii z drużyną Kamila Kieresia podejdzie po porażkach z Rakowem Częstochowa (0:2) i Stala Mielec (0:1). Opiekun Białej Gwiazdy mimo wszystko liczy na pewność siebie swoich podopiecznych.

– Mamy swoje przemyślenia przed poniedziałkowym meczem, w jaki sposób chcemy się zaprezentować. Tej drużynie potrzebna jest przede wszystkim pewność siebie i nad tym również pracujemy. Trener Gula wykonał tutaj bardzo dobrą pracę, co potwierdzały wyniki osiągane na początku sezonu, kiedy Wisła prezentowała się naprawdę pozytywnie. W piłce nadchodzą momenty przełomowe, a tymi z pewnością były dotkliwe porażki w Poznaniu z Lechem czy ze Śląskiem na własnym stadionie. Dochodzi do tego presja towarzysząca nowym zawodnikom, którzy przychodzą do tak wielkiego klubu, jakim jest Wisła Kraków oraz spore oczekiwania przed sezonem. To wszystko ma duży wpływ na funkcjonowanie piłkarzy, którym uświadamialiśmy, że potrafią zrobić wiele i po prostu muszą koncentrować się na tym, co mają do wykonania na boisku – powiedział Brzęczek.

W czterech ostatnich meczach pomiędzy Wisłą Kraków a Górnikiem Łęczna trzykrotnie górą była Biała Gwiazda. W ostatnim starciu między obiema ekipami na stadionie im. Henryka Reymana wiślacy wygrali 3:2.

