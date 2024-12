Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Jakob Tannander

Duże ambicje Motoru. Będzie walka o najwyższe cele?

Motor Lublin bardzo dobrze spisuje się jako beniaminek Ekstraklasy. Choć za nami dopiero połowa sezonu, to klub Zbigniewa Jakubasa już rozegrał kilka takich spotkań, które zapadły w pamięci kibicom i to nie tylko z Lublina. Trener Stolarski wykonuje tam świetną pracę, a wspomniany właściciel zapowiada walkę o wysokie cele w najbliższych latach.

Do tego oczywiście potrzebne są konkretne transfery. Na tym obszarze niedawno nastąpiła zmiana. Michał Wlaźlik został odwołany z funkcji dyrektora sportowego, a niedługo potem zastąpił go Paweł Golański, który doświadczenia na tym stanowisku zbierał pracując dla Korony Kielce.

Mistrzostwa kraju, puchar, eliminacje europejskich pucharów

Jedną z pozycji, którą w najbliższym czasie chcą wzmocnić lublinianie jest bramka. Z informacji Goal.pl wynika, że Motor zainteresował się szwedzkim bramkarzem, Jakobem Tannanderem. To 24-letni golkiper, grający obecnie w klubie Sirius. Tannander występuje w tym klubie od lutego 2023 roku, ale już 31 grudnia tego roku kończy mu się umowa.



Tannander ma też za sobą grę w Finlandii. Chodzi o HJK Helsinki, do którego trafił z innej znanej drużyny, a konkretnie z Malmoe. Z HJK dwa razy zdobył mistrzostwo Finlandii i raz puchar tego kraju. Grał też w europejskich pucharach. Reprezentował ró wnież Szwecję w młodszych kategoriach wiekowych (mecze od U15 do U18), był też powoływany do reprezentacji U19 i U21 (ale bez gry).



W poprzednim sezonie szwedzkiej Ekstraklasy Tannander rozegrał w barwach Sirius 22 mecze. Jego ogólny dorobek w tych rozgrywkach to 41 występów. Jedno z naszych źródeł przekonuje, że polski klub złożył już nawet Szwedowi ofertę.