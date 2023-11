IMAGO / BORYS GOGULSKI / CYFRASPORT/NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Dominik Hładun

Wiele wskazuje, że Legia również wiosną będzie grała na trzech frontach

Ekipa ze stolicy bardzo dobrze radzi sobie w Lidze Konferencji

Jednak rezerwowy bramkarz – Dominik Hładun – jest zdania, że powinien grać więcej

“Nie jest to łatwe”

Legia Warszawa ma prawdopodobnie jedną z najmocniejszych kadr w całej PKO BP Ekstraklasie. Zespół z Warszawy jest świetnie zabezpieczony na kilku pozycjach, ale szczególnie spokojny Kosta Runjaić może być o obsadę bramki. Kacper Tobiasz, Dominik Hładun oraz Gabriel Kobylak, to tercet, z którego każdy mógłby grać jako pierwszy bramkarz. Teraz ten drugi mówi w rozmowie ze “sport.tvp.pl

o roli “dwójki” i możliwym wypożyczeniu.

– Kiedy wchodzi się na boisko, poczuje atmosferę, a potem znów siedzi się na ławce… Nie, to nie jest łatwe. Jednocześnie nie mogę pozwolić sobie na to, by zaprzątać sobie tym głowę. Chodzenie strutym, wkurzonym, z pewnością nie pomogłoby mi w trakcie treningów. Kiedy utrzymuję motywację i patrzę na pozytywy, łatwiej mi o dobrą postawę na zajęciach – powiedział Hładun w rozmowie z “TVP Sport”.

– Rozważam wszystkie opcje, rozmawiam ze sztabem o swojej pozycji – to zupełnie normalne. Mam już 28 lat, dobrze czuję się w Legii, mamy świetnych trenerów bramkarzy – wszystko to powinno dać w sumie większą liczbę minut na boisku. Muszę na pewne kwestie spoglądać priorytetowo – odpowiedział na pytanie na temat ewentualnego wypożyczenia.

