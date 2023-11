"Filip Rózga został przesunięty do zespołu juniorów, będzie też pracował jako wolontariusz z dziećmi w Szpitalu Uniwersyteckim. Popełnił błąd, ale nie zamierzamy go skreślać. Teraz wszystko zależy od niego" - powiedział Jacek Zieliński, trener Cracovii.

IMAGO / Konrad Swierad Na zdjęciu: Filip Rózga, Cracovia

Filip Rózga był zamieszany w tzw. aferę alkoholową w kadrze U-17

Selekcjoner postanowił o wyrzuceniu czterech piłkarzy ze zgrupowania reprezentacji

Teraz kluby podejmują decyzję o karach dla piłkarzy

Ma pomagać w szpitalu

W ostatnich dniach opinię publiczną obiegły informacje o wyrzuceniu ze zgrupowania reprezentacji Polski czterech piłkarzy. Byli to Oskar Tomczyk, Filip Rózga, Jan Łabędzki oraz Filip Wolski. Wszystko przez tzw. aferę alkoholową. Młodzi zawodnicy złamali regulamin kadry i jeszcze przed pierwszym meczem na mistrzostwach świata U-17 zostali odesłani do domu. Teraz ich macierzyste kluby podejmują decyzję o karach wobec nastolatków.

Takową zasądziła właśnie Cracovia. “Pasy” ustami Jacka Zielińskiego przekazały informacje, że Filip Rózga został przesunięty do zespołów juniorów. Filip Rózga został przesunięty do zespołu juniorów, będzie też pracował jako wolontariusz z dziećmi w Szpitalu Uniwersyteckim. Popełnił błąd, ale nie zamierzamy go skreślać. Teraz wszystko zależy od niego – przekazał szkoleniowiec. Pomocnik w tym sezonie rozegrał jeden mecz w PKO Ekstraklasie.

