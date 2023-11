Zawieszenie Bartosza Salamona za doping potrwa do 13 grudnia, ale stoper już jutro będzie mógł wrócić do treningów z Lechem Poznań - dowiedział się Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl.

IMAGO / Mikolaj Barbanell / ZUMA Wire Na zdjęciu: Bartosz Salamon

Bartosz Salamon w piątek poznał oficjalną decyzję UEFA – wróci do gry 13 grudnia

32-latek ostatecznie został zawieszony na 8 miesięcy, przy czym pauzuje już kwietnia

Defensor w tę sobotę będzie mógł wznowi treningi z całym zespołem Lecha Poznań

Bartosz Salamon wraca do treningów z Lechem Poznań

Lech Poznań w piątek po południu otrzymał decyzję od UEFA ws. dyskwalifikacji Bartosza Salamona, który otrzymał pozytywny wynik testu antydopingowego i pauzuje od kwietnia. Europejska federacja ostatecznie ukarała 32-latka ośmiomiesięcznym zawieszeniem, z czego większość kary jest już za jedenastokrotnym reprezentantem Polski.

Środkowy obrońca do gry będzie mógł wrócić 13 grudnia, a treningi z całą drużyną Kolejorza ma wznowić w tę sobotę, na co pozwalają obowiązujące przepisy. Były zawodnik Sampdorii Genua czy SPAL Ferrara do tej pory trenował indywidualnie.

– Bartosz Salamon jest zawieszony do 13 grudnia, ale już jutro ma po raz pierwszy od siedmiu miesięcy pojawić się w klubie. Będzie mógł wziąć udział w treningu zespołu. Przepisy zezwalają na wznowienie zajęć dwa miesiące przed odwieszeniem zawodnika – poinformował Tomasz Włodarczyk na portalu społecznościowym X (uprzednio Twitter).