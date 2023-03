Lech Poznań wystosował apel do swoich kibiców, szczególnie tych najmłodszych, którzy przychodzą na stadion z plakatami zawierającymi prośby o koszulki zawodników. Kolejorz prosi fanów, aby na trybunach skupili się na dopingowaniu swoich idoli.

PressFocus Na zdjęciu: Lech Poznań

Lech Poznań apeluje do swoich najmłodszych fanów

Chodzi o nieprzynoszenie na stadion plakatów z prośbą o koszulki piłkarzy

Podobny komunikat niedawno wystosował Raków

“Skupmy się na dopingu dla Kolejorza”

W ostatnim czasie na polskich stadionach pojawiła się niepokojąca moda na paradowanie z plakatami zawierającymi prośbę o przekazanie koszulki przez jednego z piłkarzy. Najczęściej z takimi posterami byli widziani najmłodsi kibice. Co ważne, część z podarowanych trykotów często później ląduje na aukcjach internetowych.

Lech Poznań, aby ukrócić takie praktyki, zwrócił się do swoich fanów ze specjalnym apelem, w którym poprosił kibiców o nieprzynoszenie na stadion tego typu plakatów. W listopadzie podobny komunikat wydał również Raków Częstochowa. Dzieci po spotkaniu na Bułgarskiej mogą liczyć na autograf lub zdjęcie ze swoim idolem.

Kolejorz chciałby, żeby fani zgromadzeni na trybunach skupili się na dopingowaniu drużyny.

Pełna treść apelu Lecha Poznań:

“Drodzy Kibice!

Jako Lechowi Poznań dobro dzieci leży nam na sercu i zawsze obecność najmłodszych na stadionie przy Bułgarskiej będzie nas niezmiernie cieszyć, bo wiemy doskonale, że kibicowska sztafeta pokoleń musi trwać. Stąd niezwykle ważne jest dla nas wychowywanie kolejnych fanów i pokazywanie pozytywnych akcentów dopingowania niebiesko-białych.

Dzieciaki zapraszamy na każdym meczu na Sektor Rodzinny, gdzie mogą spotkać się z lechitami. Przy sprzyjającej aurze wokół stadionu otwierana jest również Strefa Rozrywki z atrakcjami dla najmłodszych. Młodzi fani mają również możliwość wzięcia udziału w eskorcie i wyprowadzać na murawę piłkarzy przed pierwszym gwizdkiem sędziego.

Niestety, dochodzą do nas również niepokojące sygnały. Na trybunach pojawia się bowiem sporo młodych osób, które mają przygotowane plakaty z wypisanymi prośbami o koszulki. Otrzymujemy wiadomości, że część z podarowanych trykotów trafia później do sprzedaży w internecie. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że nie dotyczy to wszystkich, ale jednak zmuszeni jesteśmy podjąć stanowcze decyzje. Także z tego powodu, że sami staramy się w miarę możliwości wspierać aukcje charytatywne i nie chcielibyśmy, żeby tak cenne pamiątki od naszych piłkarzy były źródłem zarobku.

Stąd od najbliższego meczu z Lechią Gdańsk (piątek, 3 marca) zwracamy się z gorącą prośbą do młodych kibiców, a zwłaszcza ich rodziców, bo to oni mają największy wpływ na swoje pociechy, o nieprzynoszenie na stadion plakatów zawierających takie prośby. Skupmy się na dopingu dla Kolejorza, a po końcowym gwizdku często zespół przechodzi obok poszczególnych sektorów i jest wtedy możliwość zdobycia autografu czy wykonania zdjęcia. Bardzo prosimy o uszanowanie naszego apelu, a jeśli zachowania będą się powtarzać, to stewardzi grzecznie acz stanowczo będą reagować.”

Zapoznajcie się z naszym apelem dotyczącym plakatów, które dzieci przynoszą ze sobą na Stadion Poznań⬇️https://t.co/8T08mYRI7t — Lech Poznań (@LechPoznan) March 2, 2023