Trwa rywalizacja o Złotą Piłkę. Kto pozostaje faworytem?

Vinicius, Bellingham czy Kroos?

Real Madryt zgarnął w sezonie 2023/2024 Ligę Mistrzów, a dodatkowo okazał się bezkonkurencyjny na krajowym podwórku. Na Santiago Bernabeu nie zabrakło liderów, którzy wnieśli się ponad resztę drużyny, pomagając w osiągnięciu sukcesu. Mizerne notowania takich piłkarzy, jak Kylian Mbappe, Erling Haaland czy Harry Kane sprawiają, że Złota Piłka trafi w ręce jednej z gwiazd Królewskich.

Eksperci typują, że o zwycięstwo w plebiscycie walczy trzech zawodników – Jude Bellingham, Vinicius Junior oraz Toni Kroos. Do Anglika należała pierwsza część sezonu, bowiem niezwłocznie po transferze do Realu Madryt stał się jego liderem. Imponował skutecznością, przesądzając o losach kolejnych spotkań. Można powiedzieć, że to w głównej mierze dzięki niemu Królewscy sięgnęli po mistrzostwo Hiszpanii. Brazylijczyk okazał się natomiast decydujący w Lidze Mistrzów. Notował świetne występy przeciwko Manchesterowi City, Bayernowi Monachium czy Borussii Dortmund. Kroos był niezwykle równy na przestrzeni całego sezonu, liderując drugiej linii. Ponadto kończy karierę, więc zdobycie Złotej Piłki byłoby jej niezwykłym zwieńczeniem i wręcz filmową historią.

Na ostateczny rezultat plebiscytu Złotej Piłki wpłyną turnieje reprezentacyjne. Mistrzostwa Europy trwają już od ponad tygodnia, zaś kilka dni temu rozpoczęło się również Copa America. Kroos z niemiecką kadrą wywalczył już awans do fazy pucharowej, podobnie zresztą jak Anglicy, dla których Bellingham zdążył już trafić do siatki. Rozczarowujący był natomiast występ Viniciusa. Brazylia w pierwszym grupowym meczu zremisowała bezbramkowo z Kostaryką, a gwiazdor nie miał praktycznie żadnego udanego zagrania.