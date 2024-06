Sędzia upadł na murawę. Dramatyczne sceny [WIDEO]

Podczas meczu Peru - Kanada na Copa America doszło do niepokojącego zdarzenia. W 50. minucie meczu sędzia liniowy upadł na murawę.

Źródło: ge.globo / New York Times

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Peru - Kanada

Copa America: Sędzia nie wytrzymał upału podczas meczu Peru – Kanada

Trwa turniej Copa America tym razem odbywa się w Stanach Zjednoczonych. Pora roku oznacza, że niektóre mecze są rozgrywane w naprawdę trudnych warunkach. Niestety wysokie temperatury oraz wilgotność mają znaczący wpływ na ludzkie organizmy.

Nieprzyjemna sytuacja z tym związana miała podczas meczu Peru – Kanada. W 50. minucie jeszcze pierwszej połowy meczu sędzia liniowy Humberto Panjoj zasłabł, co spowodowało dłuższą przerwę w grze. Temperatury na stadionie sięgały około 33 stopni Celsjusza, natomiast odczuwalna temperatura wynosiła nawet 38 stopni. Według The New York Times wilgotność powietrza oscylowała w granicach 51%.

Przez większą część pierwszej połowy większa część boiska była w cieniu trybun stadionu. Jednak w części niezacienionej biegał przy linii sędzia Panjoj. Niewątpliwie miało to wpływ na złe samopoczucie arbitra, który według mediów trafił pod opiekę medyków i jest już w dobrym stanie.

W przerwie prawie wszyscy kibice siedzący po zachodniej stronie stadionu przenieśli się w stronę zacienionych obszarów. CONMEBOL, organizatorzy tegorocznego Copa America w Stanach Zjednoczonych, opublikowali protokoły dotyczące radzenia sobie z upałem w wielu obiektach, w których podczas turnieju spodziewane są wyjątkowo wysokie temperatury i wilgotność.

