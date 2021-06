ARGENTINA Y CHILE ARRIBA 🔝



Las posiciones del Grupo A, luego de la segunda fecha de la CONMEBOL #CopaAmérica 🏆 🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾🇺🇾 🇧🇴#VibraElContinente



ARGENTINA E CHILE NO TOPO 🔝



As posições do Grupo A, depois da segunda rodada da CONMEBOL #CopaAmérica 🏆 #VibraOContinente pic.twitter.com/xuwpE6ZB2B