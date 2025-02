Puchacz brutalnie oceniony. “Pewnego poziomu nie przeskoczy”

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Tymoteusz Puchacz

Puchacz bez szans na dalszy rozwój?

Tymoteusz Puchacz po wyjeździe z Polski nie może nigdzie na dłużej zagrzać miejsca. Polak pierw wyjechał do Unionu Berlin, ale tam w Bundeslidze nie miał najmniejszych szans na przebicie się do składu. Z tego też powodu rozpoczęła się długa tułaczka reprezentanta Polski od klubu do klubu. Puchacz grał bowiem w Trabzonsporze, następnie w Panathinaikosie, Kaiserslautern, a ostatnio w Holstein Kiel.

Z tego ostatniego klubu również odszedł. W zimowym okienku transferowym przeniósł się bowiem do Plymouth Argyle w Championship. W jednej z najsłabszych drużyn drugiej ligi angielskiej Tymoteusz Puchacz prezentuje się raczej przeciętnie, ale przede wszystkim gra regularnie, co jest ważne dla jego kariery. Jednak ten optymizm brutalnie zgasił Artur Wichniarek, który w programie “Loża Piłkarska” na Kanale Sportowym ocenił potencjał Polaka.

– Chciałbym się mylić i będę sypał głowę popiołem, ale Tymek Puchacz pewnego poziomu nie przeskoczy. […] Tymek był w Panathinaikosie, Trabzonsporze, Kaiserslautern… On praktycznie nie grał w reprezentacji. Grał na konsoli i puszczał fajną muzykę. Jak wszedł na mecz ze Szkocją, jego gra była słaba – ocenił Artur Wichniarek na antenie “Kanału Sportowego”.

