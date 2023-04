PressFocus Na zdjęciu: Vincent Kompany

Burnley wywalczyło już sobie awans do Premier League

The Clarets wciąż mają do rozegrania siedem spotkań i mogą pobić rekord Championship

Vincent Kompany nie ukrywał radości z pierwszego wielkiego osiągnięcia jako trener

“Gracze świętowali jak dzieci”

Vincent Kompany rozpoczął karierę trenerską już w 2019 roku, gdy został grającym szkoleniowcem Anderlechtu. Później przez dwa lata skupił się już na samym prowadzeniu zespołu z Brukseli, by latem 2022 roku zasiąść na ławce Burnley. Nikt nie spodziewał się tak błyskawicznego sukcesu. Już w kwietniu The Clarets wywalczyli sobie bowiem awans do Premier League, jako pierwsza drużyna tego sezonu Championship.

– Nie mogło być lepiej. Jest Wielkanoc, zostało siedem meczów, a my już świętujemy. Nie spodziewaliśmy się tego. Chcieliśmy tego doświadczyć pewnego dnia, ale nie tak szybko. Szybciej czasem znaczy lepiej – powiedział Kompany. Jego drużyna w piątek, nie bez kłopotów, pokonała Middlesbrough (2:1), co pozwoliło jej wywalczyć rzeczony awans. – Nie było łatwo. Dni tego typu zdarzają się częściej, niż myślisz. Podążamy drogą, która wcale nie jest łatwa. Ale jakoś spuentowaliśmy ten sezon dobrą końcówką spotkania. W drużynie jest wiara, ale wciąż mamy pole do poprawy. To ekscytujące – dodał belgijski trener.

Pep Guardiola uważa, że Kompany w przyszłości musi poprowadzić Manchester City. Nikt nie wie, czy do tego dojdzie, ale Belg dał się już poznać jako skuteczny szkoleniowiec.

Zobacz też: Poznaliśmy pierwszego beniaminka Premier League, szybki powrót do elity.

