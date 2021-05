Helik nie awansuje do Premier League, Barnsley nie dało rady Swansea

Sobota w Anglii upłynęła pod znakiem meczów barażowych, których stawką był awans do Premier League. Szansy nie wykorzystało Barnsley, którego barwy reprezentuje Michał Helik. Zespół reprezentanta Polski był zmuszony uznać wyższość Swansea City w dwumeczu.

Barnsley z genialnym sezonem, ale baz happy endu

Sobota w Anglii pod względem piłkarskim była przystawką do niedzielnych ostatecznych rozstrzygnięć w najważniejszych rozgrywkach piłkarskich w Premier League. W ramach spotkań w fazie play-off o awans uczestniczyły cztery ekipy. Z punktu widzenia polskiego kibica było to o tyle ciekawe, że barw jednej z drużyn bronił były obrońca między innymi Cracovii, czy Ruchu Chorzów.

Michał Helik i spółka ostatecznie nie zrealizowali swojego celu. Już po pierwszym starciu znaleźli się w trudnym położeniu, bo przegrali na swoim stadionie 0:1. Niestety polski defensor miał udzał przy bramce zdobytej przez zespół Łabędzi, gdy na listę strzelców wpisał się Andrea Ayew.

W starciu rewanżowym Barnsley co prawda zdobyło bramkę, ale to było za mało, aby wywalczyć przepustkę do gry w finale baraży o awans do Premier League. Wpływ na to miał fakt, że już w 39. minucie Swansea na prowadzenie wyprowadził Matt Gimens. Wyrównał z kolei Cauley Woodrow w 71. minucie.

Helik zaliczył cały mecz. Ogólnie w trakcie kampanii 2020/2021 urodzony w Chorzowie obrońca rozegrał 52 mecze, w których strzelił sześć goli, a ponadto zaliczył dwie asysty. Zawodnik ma umowę z angielską ekipą do końca czerwca 2023 roku. Tymczasem w najbliższy poniedziałek Helik rozpocznie udział w zgrupowaniu reprezentacji Polski przed Euro.

Wyniki półfinałowych meczów barażowych o udział w Premier League

Mecze z 17.05.2021

Bournemouth – Brentford 1:0

Barnsley – Swansea 0:1

Mecze z 22.05.2021

Brentford – Bournemouth 3:1

Swansea – Barnsley 1:1

Finał baraży o Premier League na Wembley 29.05.2021

Brentford – Swansea