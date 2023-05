Krystian Bielik sezon 2022/2023 spędził na wypożyczeniu w Birmingham City. Reprezentant Polski wraca teraz do Derby County.

Pressfocus Na zdjęciu: Krystian Bielik

Krystian Bielik zakończył sezon w Birmingham City

Polak wraca teraz do Derby County

Jego klub nie zdołał awansować z League One do Championship

Bielik opuszcza Championship. Pytanie na jak długo

Krystian Bielik jest zawodnikiem Derby County, które w minionym sezonie występowało w League One. Polak nie chciał grać na tak niskim poziomie, więc udał się na wypożyczenie.

Bielik spędził ten sezon w Birmingham City. Polak pożegnał się z kibicami. – To była przyjemność i przywilej reprezentować wasze barwy. To był dobry sezon i z pewnością mógłby być znacznie lepszy przy odrobinie szczęścia – napisał piłkarz na Instagramie.

Reprezentant Polski wraca teraz do Derby County, które nie załapało się do baraży o Championship. Bielik może zatem chcieć ponownie udać się na wypożyczenie do klubu występującego na zapleczu angielskiej elity.

