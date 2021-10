Złota piłka 2021: kiedy odbędzie się ceremonia z wręczeniem nagrody?

Złota Piłka jest każdego roku przyznawana najlepszemu piłkarzowi świata. Wyjątkiem był 2020 rok, gdy uniemożliwiała to pandemia koronawirusa. Jednym z kandydatów do wygrania nagrody w 2021 roku jest Robert Lewandowski. Polak jest według wielu opinii jednym z głównych faworytów do sięgnięcia po trofeum. Kiedy odbędzie się ceremonia wręczenia nagrody? Informacje prezentujemy poniżej.

Nominowanych do Złotej Piłki zostało 30 zawodników

Głównymi faworytami do wygrania nagrody są: Lionel Messi, Robert Lewandowski, Karim Benzema, czy Jorginho

Prezentujemy informacje, kiedy odbędzie się ceremonia wręczenia prestiżowej statuetki

Kiedy zostanie wręczona Złota Piłka?

Złota Piłka to jedna z najważniejszych indywidualnych nagród dla piłkarzy. Kiedy zostanie przyznana? Kto może po nią sięgnąć? Warto zapoznać się z wiadomościami na ten temat.

Ostatnia edycja plebiscytu, za którym stoi France Football, miała miejsce w 2019 roku. Ostatnim laureatem nagrody był Lionel Messi. Argentyńczyk jest też jednym z faworytów do wygrania nagrody w tym roku. Wpływ na to ma między innymi fakt, że 34-latek wygrał kilka miesięcy temu Copa America z reprezentacją Argentyny.

Zdecydowanym faworytem do wygrania Złotej Piłki w 2020 roku był Robert Lewandowski. Na nieszczęście reprezentanta Polski nagroda w minionym roku z powodów covidowych nie została przyznana. Napastnik Bayernu Monachium wierzy, że przy wręczeniu nagrody za 2021 roku będą brane pod uwagę także osiągnięcia w 2020 roku.

Kapitan reprezentacji Polski – Robert Lewandowski jest na liście 30 piłkarzy nominowanych do Złotej Piłki "France Football". 🏆⚽️



Gala odbędzie się 29 listopada w Paryżu. pic.twitter.com/QHCpKiy3g1 — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) October 8, 2021

Oprócz Argentyńczyka i Polaka w gronie głównych pretendentów do wygrania Złotej Piłki są też reprezentacji Włoch Jorginho i Nicolo Barella, a także Karim Benzema.

Kiedy i gdzie odbędzie się ceremonia wręczenia Złotej Piłki za rok 2021. Uroczystość będzie miała miejsce w Paryżu w Theatre de Chatelet i jest zaplanowana na 29 listopada.

Lewandowski w plebiscycie Złotej Piłki został nominowany już po raz szósty. W gronie nominowanych znaleźli się także Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, Erling Haaland, Gianluigi Donnarumma, Harry Kane, czy Kylian Mbappe.

