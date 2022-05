fot. PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski został mistrzem Bundesligi i królem strzelców ligi niemieckiej w sezonie 2021/2022. Mimo wszystko to nie wystarczyło do otrzymania prestiżowego wyróżniania w postaci Piłkarze Sezonu w Bundeslidze. Taki zaszczyt spotkał Christophera Nkunku z RB Lipsk, poinformowało biuro prasowe ligi niemieckiej na swoich profilach w mediach społecznościowych.

Bundesliga ujawniła personalia Piłkarza Sezonu

Wybór na najlepszego piłkarza sezonu 2021/2022 jest szokujący

Zaskakują prestiżowe wyróżnienie nie spotkało Roberta Lewandowskiego, a Christophera Nkunku

Nkunku lepszy od Lewandowskiego

Robert Lewandowski niewykluczone, że wkrótce zakończy swoją przygodę z Bayernem Monachium. Reprezentant Polski ma kontrakt ważny do z klubem z Allianz Arena do końca czerwca 2023 roku. W rozmowie z Viaplay po starciu z VfL Wolfsburg polski napastnik dał jasno do zrozumienia, że nie przedłuży umowy z Bawarczykami.

Lewandowski w trakcie zakończonego właśnie sezonu ligi niemieckiej był bez wątpienia fundamentalną postacią w drużynie z Monachium. Bayern mógł liczyć na kapitana reprezentacji Polski, a ten odwdzięczał się za zaufaniem trenerowi Julianowi Nagelsmannowi zdobywanymi bramkami. Tym samym wygrał kolejny raz koronę króla strzelców Bundesligi.

Mimo że Lewandowski imponował skutecznością, to nie został wybranym Piłkarzem Sezonu w lidze niemieckiej. Reprezentant Polski strzelił 35 foli, wyprzedzając o 11 goli drugiego Patricka Schicka. Trzeci Erling Haaland kierował piłkę do siatki 22 razy.

Najlepszym zawodnikiem Bundesligi został wybrany Christpher Nkunku z RB Lipsk. Francuski zawodnik ma za sobą bardzo dobrą kampanię. Aczkolwiek jego statystyki w porównaniu z osiągnięciami Lewego nie powalają na kolana. Były zawodnik PSG zdobył 20 bramek, a ponadto zaliczył 13 asyst.

