RB Lipsk jest ostatnio w bardzo słabej formie, co może skutkować zmianą trenera. Według portalu Fichajes.net kandydatem na nowego szkoleniowca drużyny Byków jest pozostający od kilku miesięcy bez pracy Xavi Hernandez.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Xavi Hernandez

RB Lipsk zatrudni Xaviego Hernandeza?

Xavi Hernandez nie pracuje w zawodzie od czerwca 2024 roku, gdy rozstał się z Barceloną. W ostatnich miesiącach 44-letniego szkoleniowca przymierzano do Manchesteru United oraz Romy, lecz ostatecznie stery nad tymi zespołami przejęli odpowiednio Ruben Amorim i Claudio Ranieri. Tymczasem na horyzoncie pojawiła się inna opcja dla legendarnego Hiszpana – były opiekun Dumy Katalonii może bowiem wylądować w Bundeslidze.

Oglądaj skróty meczów Bundesligi

Jeśli wierzyć najnowszym informacjom przekazanym przez hiszpański serwis “Fichajes.net”, to RB Lipsk może wkrótce dokonać zmiany na ławce trenerskiej i zwrócić swoją uwagę właśnie na Xaviego Hernandeza. Zespół Byków przeżywa obecnie poważny kryzys, co najprawdopodobniej będzie skutkowało zwolnieniem dotychczasowego menedżera, czyli Marco Rose’a. Warto dodać, że ekipa z Red Bull Areny zanotowała aż sześć meczów bez zwycięstwa we wszystkich rozgrywkach.

RB Lipsk ma wielkie ambicje, dlatego włodarzom niemieckiego klubu powoli kończy się cierpliwość. Zatrudnienie nowego szkoleniowca może być konieczne, żeby ratować trwający sezon. W tym momencie drużyna Die Bullen zajmuje 4. miejsce w tabeli Bundesligi, a jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów, to plasuje się dopiero na 34. pozycji w stawce. Ekipa Byków nie zdobyła choćby punktu na europejskich boiskach, co na pewno nie najlepiej świadczy o warsztacie Marco Rose’a.