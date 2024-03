Xabi Alonso z ustną umową. Specjalne porozumienie Hiszpana

Xavi Alonso to najgorętsze nazwisko na rynku transferowym trenerów. Trener Bayeru Leverkusen jest łączony z największymi klubami Europy. Mirror Football twierdzi, że Hiszpan ma specjalne porozumienie z obecnym pracodawcą.

IMAGO / RHR-Foto Na zdjęciu: Xabi Alonso

Xabi Alonso może opuścić Leverkusen po tym sezonie

Hiszpanowi gwarantuje to umowa, którą zawarł z Bayerem

Obecny klub pozwoli mu odejść tylko w jednym przypadku

Xabi Alonso ma gwarancję Bayeru Leverkusen

Bayer Leverkusen znakomicie radzi sobie w tym sezonie Bundesligi. Ekipa z BayArena wyraźnie przewodzi w tabeli i pewnie zmierza po mistrzostwo Niemiec. Xabi Alonso i jego podopieczni jeszcze nie zaznali smaku porażki w wyścigu o triumf w lidze.

[RELATED_ARTICLES]

Hiszpański trener prowadzi Bayer od października 2022 roku. Wiele wskazuje na to, że nie wypełni on kontraktu ważnego do czerwca 2026 roku. Zainteresowanie jego usługami wyrażają takie kluby jak Real Madryt, Liverpool i Bayern Monachium. Mimo tego 42-latek stara w pełni skoncentrować na walce o tytuł w Bundeslidze.

Mirror Football informuje, że Xabi Alonso w lecie może otrzymać zgodę na opuszczenie Bayeru. Wszystko zależy od tego, jaką ofertę otrzyma klub z Leverkusen. Jeżeli będzie ona “korzystna”, Hiszpan będzie mógł zmienić pracodawcę. To gwarantuje mu ustne porozumienie zawarte z włodarzami Die Werkself.