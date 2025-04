Xabi Alonso łączony z Realem Madryt. Zastąpi go były trener Barcelony?

Bayer Leverkusen rozważa zatrudnienie Xaviego Hernandeza w przypadku odejścia Xabiego Alonso do Realu Madryt. "Kicker" donosi, że Hiszpan idealnie wpisuje się w filozofię niemieckiego klubu.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Xavi Hernandez głównym kandydatem na trenera Bayeru Leverkusen

Xavi Hernandez może zostać następcą Xabiego Alonso w Bayerze Leverkusen. Niemiecki klub przygotowuje się na potencjalne odejście obecnego trenera do Realu Madryt i rozważa kilka kandydatur, w tym właśnie byłego szkoleniowca FC Barcelony – informuje magazyn „Kicker”.

Leverkusen chce kontynuować styl gry oparty na kontroli i posiadaniu piłki, który wprowadził Alonso. Taki profil prezentuje Xavi, kojarzony z filozofią „Tiki-Taki”, wywodzącą się jeszcze z czasów Luisa Aragonesa. Hiszpan, jako zawodnik i trener, stawiał zawsze na dominację poprzez grę piłką, co czyni go naturalnym kandydatem do przejęcia drużyny.

Simon Rolfes, dyrektor generalny klubu, przyznał, że planuje różne scenariusze. – Moim zadaniem jest przygotowanie się na wiele możliwości – powiedział. Choć nie potwierdził nazwisk, niemieckie media donoszą również o zainteresowaniu Erikem ten Hagiem oraz Imanolem Aguacilem.

Oglądaj skróty meczów Bundesligi

Ten Hag jest ceniony za styl ofensywny z czasów pracy w Ajaksie, mimo nieudanego okresu w Manchesterze United. Aguacil odejdzie po sezonie z Realu Sociedad, ale to Xavi ma być faworytem – głównie ze względu na swoją renomę oraz doświadczenie zdobyte w trudnym okresie odbudowy Barcelony.

W Niemczech docenia się fakt, że Xavi zdobył z Barcą mistrzostwo i Superpuchar Hiszpanii w bardzo wymagających warunkach, a także położył fundamenty pod dzisiejszy zespół Hansiego Flicka. To właśnie on zaufał młodym zawodnikom, pozwalając zadebiutować między innymi Lamine Yamalowi w wieku zaledwie 15 lat.

Na razie Xavi nie podjął decyzji o powrocie na ławkę trenerską. Od początku sezonu pozostaje bez klubu, mimo licznych ofert, i jak podkreślają hiszpańskie źródła – czeka na projekt, który go sportowo przekona.