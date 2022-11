Pressfocus Na zdjęciu: Sven Ulreich

Bayern Monachium poinformował, ze nowym kontraktem z mistrzem Niemiec związał się Sven Ulreich. Golkiper ma zostać w Bawarii do 30 czerwca 2024 roku.

Sven Ulreich miał umowę ważną tylko do końca tego sezonu

Bayern zatrzymał swojego rezerwowego golkipera

Niemiec podpisał kontrakt ważny do 30 czerwca 2024 roku

Bayern ma wciąż nad czym myśleć

Julian Nagelsmann nie musi się martwić o obsadę bramkarza. Numerem jeden na ten pozycji jest Manuel Neuer, który ma kontrakt do 30 czerwca 2024 roku. Na to jak długo obowiązywać będzie jego nowa umowa czeka Alexander Nübel, szykowany jako następca weterana. Jeżeli Neuer zostanie w Monachium po wygaśnięciu aktualnego kontraktu, wypożyczony do Monaco golkiper ma znaleźć sobie definitywnie nowego pracodawcę.

Bayern ma dylemat kogo traktować jako golkipera numer jeden. Pożytecznym rezerwowym jest natomiast Sven Ulreich, który związał się z mistrzem Niemiec nową umową, do 30 czerwca 2024 roku. – Jestem bardzo szczęśliwy, że zostaję w Bayernie. Współpraca z całym zespołem, a zwłaszcza z Manuelem Neuerem, przez wiele lat urosła do czegoś wyjątkowego, jesteśmy idealnie dopasowani i naprawdę lubię swoją pracę – powiedział 34-latek.

– To przedłużenie kontraktu wyraża sportowe znaczenie, jakie Sven ma dla naszej drużyny. Był i jest zawsze rezerwowym, gdy jest potrzebny, także w szatni. Dla nas ważne jest również to, że od lat jest bardzo dobrze zgrany z Manuelem. Oboje wspierają się nawzajem, a tego potrzebujemy na tej ważnej pozycji. Cieszę się, że będziemy dalej współpracować – rzekł Hasan Salihamidžić, dyrektor sportowy Bayernu.

