Bayern Monachium doznał dotkliwej porażki z RB Lipsk w Superpucharze Niemiec. Spora fala krytyki spadła na Thomasa Tuchela, szkoleniowca Bawarczyków. Do pracy trenera odniósł się także w Kanale Sportowym Artur Wichniarek.

Wichniarek przejechał się po Tuchelu. Ostre słowa po meczu Bayern – Lipsk

Bayern Monachium został znokautowany przez RB Lipsk w starciu o Superpuchar Niemiec. Bawarczycy zaprezentowali się bardzo słabo, za co dostało się Thomasowi Tuchelowi. Szkoleniowiec Bayernu po meczu nie wiedział, jak wytłumaczyć grę swoich podopiecznych.

– Byliśmy zdziwieni. Nie wiem dlaczego. To kwestia mentalna. Nie mam pojęcia. Nie mam teraz rozwiązania. Jestem przerażony i bardzo rozczarowany. Nasz styl gry nie był rozpoznawalny – przyznał szkoleniowiec Bawarczyków.

W mediach nie milkną echa po sensacyjnym wyniku. Do meczu i Thomasa Tuchela odniósł się Artur Wichniarek w Kanale Sportowym. Były reprezentant Polski i piłkarz Arminii Bielefeld skrytykował trenera.

– Jeżeli ja byłbym zarządzającym Bayernem Monachium to niestety, ale od poniedziałku Tuchel nie jest trenerem. Dla mnie Tuchel nie ma w ogóle pomysłu na to: co zrobić, jak zrobić, jak zadziałać, jak wejść szatnię, w głowę tych zawodników, żeby oni grali lepiej – powiedział Wichniarek.

