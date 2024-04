Kolejka chętnych po piłkarzy RB Lipsk

Jak donosi Bild, czterech kluczowych zawodników może latem opuścić RB Lipsk. Do transferów dojdzie, jeśli niemiecki klub nie zdoła awansować do Ligi Mistrzów.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Piłkarz RB Lipsk

RB Lipsk zajmuje obecnie czwarte miejsce w 1. Bundeslidze

Brak kwalifikacji do Ligi Mistrzów może wpłynąć na ruch zawodników

Ważą się losy czterech piłkarzy

W Lipsku chcą zatrzymać graczy

RB Lipsk na sześć kolejek do zakończenia sezonu 1. Bundesligi zajmuje czwarte miejsce. W dorobku ma tyle samo punktów, co piąta Borussia Dortmund – 53. Najpewniej te dwa zespoły stoczą walkę o udział w następnej edycji Ligi Mistrzów. Do bezpośredniego starcia dojdzie 27 kwietnia w ramach 31. kolejki, a kilku piłkarzy może poznać dalsze losy w Lipsku.

W klubie chcą zatrzymać Xaviego Simonsa, który jest wypożyczony z PSG, a brak awansu do Ligi Mistrzów wykluczy potencjalne przedłużenie pobytu Holendra. Prawdopodobnie odejdzie także Dani Olmo. 25-latek wzbudził zainteresowanie klubów Premier League.

Kolejnym zawodnikiem przyciągającym uwagę innych zespołów jest Benjamin Sesko. Słoweniec ma wpisaną w kontrakcie klauzulę wynoszącą 50 mln euro. W Lipsku ciężko też będzie zatrzymać Loisa Opendę, który jest wyceniany na 100 milionów euro. 24-latek jest w kręgu zainteresowań m.in. Arsenalu i Chelsea.