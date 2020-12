Świetne wiadomości dla Bayernu przed meczem w Berlinie

Bayern Monachium w sobotnim meczu 11. kolejki Bundesligi zmierzy się z Unionem Berlin. Mistrz Niemiec przystąpi do tego spotkania najprawdopodobniej z Robertem Lewandowskim w pierwszym składzie. Ostatnio Polak miał drobny uraz i Hansi Flick dał mu odpocząć.

Trener Bayernu rozsądnie gopodaruje siłami swojego najlepszego zawodnika. Robert Lewandowski w tym sezonie nie gra wszystkiego od deski do deski, odpoczywa w Pucharze Niemiec czy Lidze Mistrzów. Gdy Bayern miał pewny awans do 1/8 finału na dwie kolejki przed końcem fazy grupowej, Flick zdecydował się dać odpocząć kilku kluczowym zawodnikom.

W spotkaniu z Lokomotiwem (2:0) Lewandowski nie zagrał ani minuty. W czwartek pojawił się jednak na treningu i brał udział w zajęciach grupowych – donosi “Bild”. “Zniknęły drobne problemy z mięśniami” – czytamy dalej. – Zakładam, że Robert będzie w pełni gotowy na sobotę – powiedział Flick. Szkoleniowiec Bayernu liczy na przedłużenie serii meczów bez porażki do dziewięciu.

Drugą dobrą wiadomością dla kibiców Bawarczyków jest to, że do pełnego treningu wrócił Corentin Tolisso. Francuski skrzydłowy musiał pauzować w trzech ostatnich spotkaniach (z Atletico Madryt, z RB Lipsk i z Lokomotiwem Moskwa). Wcześniej zagrał z VfB Stuttgart także po dwumeczowej pauzie. Wygląda jednak na to, że ciągłe problemy mięśniowe ustąpiły i “Coco” może liczyć na szansę w sobotnim meczu.

Bayern Monachium jest liderem Bundesligi, mając na koncie 23 punkty. Union zajmuje wysokie szóste miejsce ze stratą siedmiu “oczek” do Bawarczyków. Faworytem, jak w każdym meczu niemieckiej ligi, będzie Bayern. Robert Lewandowski, który prowadzi w klasyfikacji strzelców (12 goli) będzie chciał powiększyć swój dorobek i wykorzystać absencję najgroźniejszego rywala Erlinga Haalanda. Norweg do tej pory uzbierał na swoim koncie 10 bramek, ale na pewno nie poprawi tego wyniku z powodu kontuzji.

Mecz Union Berlin – Bayern Monachium odbędzie się w sobotę 12 grudnia. Początek spotkania o godzinie 18:30.