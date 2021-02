Klaas-Jan Huntellaar doznał kolejnej kontuzji. Informacje w tej sprawie podał szkoleniowiec FC Schalke 04 Christian Gross. Tym samym Holender nie pomoże drużynie z Veltins Arena w sobotnim starciu przeciwko Unionowi Berlin.

Klaas-Jan Huntelaar od momentu, gdy wrócił do Schalke, to zmaga się z kłopotami z łydkami. Zawodnik wrócił do niemieckiej ekipy w trakcie ostatniej sesji transferowej, ale jak na razie w tym sezonie było mu dane spędzić zaledwie 10 minut na boisku w koszulce Schalke.

Trener ostatniej obecnie drużyny w tabeli Bundesligi poinformował natomiast na czwartkowej konferencji prasowej, że Huntelaar doznał kolejnej kontuzji.

– Niewykluczone, że za bardziej się ostatnio przeciążył. Takie sytuacje mogą się zdarzyć – mówił Gross cytowany Bullinews.com.

– Mentalnie jest świetnie przygotowany, ale pod względem fizycznym nie wszystko jest jeszcze tak, jak być powinno – dodał trener Schalke.

Huntelaar do Bundesligi wrócił 19 stycznia z AFC Ajaxu. Wcześniej w holenderskiej ekipie w trakcie trwającej kampanii rozegrał 14 meczów, w których strzelił siedem goli, a także zanotował jedną asystę.

Ogólnie w Schalke w trakcie swojej kariery piłkarz wystąpił w 241 spotkaniach, w których strzelił 126 goli. Na koncie 76-krotnego reprezentanta Holandii jest też 35 asyst w szeregach Die Koenigsblauen.

W ligowej tabeli drużyna z Gelsenkirchen legitymuje się bilansem ośmiu punktów. Do bezpiecznej Schalke traci obecnie 13 punktów. Na 14. miejscu z dorobkiem 21 oczek plasuje się FC Koeln.



18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin