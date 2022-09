fot. pressfocus Na zdjęciu: Julian Nagelsmann

Marco Rose w debiucie na ławce trenerskiej RB Lipsk w ładnym stylu pokonał Borussię Dortmund. Z kolei Bayern po niełatwym pojedynku tylko zremisował z VfB Stuttgart. Pierwszego gola dla Bawarczyków strzelił 17-letni Mathys Tel.

Bohaterem Lipska w meczu z BVB został Dominik Szoboszlai. Węgier najpierw zaliczył asystę, potem strzelił piękną bramkę.

17-letni Mathys Tel zadebiutował w Bundeslidze. Swój pierwszy mecz w niemieckiej lidze okrasił golem.

Zawodnicy Stuttgartu aż czterokrotnie trafiali do siatki Manuela Neuera. Ich dwa gole jednak nie zostały uznane przez sędziego.

Orban rozpoczął strzelanie

Wynik meczu RB Lipsk – Borussia Dortmund otworzył w 6. minucie Willi Orban. Węgier wykorzystał dośrodkowanie z rzutu rożnego swojego rodaka Dominika Szoboszlaia i efektownym uderzeniem głową wpakował piłkę do siatki.

Gospodarze prowadzenie podwyższyli tuż przed przerwą. Jude Bellingham stracił piłkę na własnej połowie. Przejął ją Mohamed Simakan i natychmiast zagrał do Dominika Szoboszlaia. Węgier podbiegł z nią kilka metrów i nieatakowany oddał strzał z ponad 20 metrów. Futbolówka jeszcze musnęła poprzeczkę i zatrzepotała w bramce Alexandra Meyera. Był to gol stadiony świata!

W drugiej połowie tempo gry znacznie spadło. Borussia atakowała zupełnie bez pomysłu, a Lipsk bez większych problemów kontrolował grę. Drużyna Marco Rose groźnie kontrowała. Swoich szans szukali przede wszystkim Christopher Nkunku i Timo Werner. Z ich prób jednak, poza wiązaniem defensywy BVB, niewiele wynikało.

Borussię w końcówce dobił Amadou Haidara. Fatalny błąd popełnił Thomas Meunier. Piłka trafiła do Nkunku, który zagrał do Wernera, a ten podał do Haidary. Malijczykowi nie pozostało nic innego, jak kopnąć trafić do bramki.

Ostatecznie RB Lipsk pokonał Borussię 3:0 i tym samym zrehabilitował się za wstydliwą porażkę 0:4 z Eintrachtem w poprzedniej kolejce. Edin Terzić, trener zespołu z Dortmundu, ma o czym myśleć, bo jego drużyna na Red Bull Arenie nie oddała nawet jednego celnego strzału.

Debiut 17-latka z golem

Pierwszą okazję do zdobycia bramki w meczu ze Stuttgartem Bayern miał w 18. minucie. Joshua Kimmich zdecydował się na uderzenie z rzutu wolnego, ale jego strzał przeleciał tuż nad poprzeczką. Szanse na gola w pierwszej połowie miał też debiutujący w Bundeslidze Mathys Tel. Piłka po dośrodkowaniu Noussaira Mazraouiego znalazła go w polu karnym, ale nastolatek najwyraźniej się jej nie spodziewał i tylko zdołał odbić ją w kierunku bramkarza. Florian Muller obronił zarówno tę próbę, jak i dobitkę Serge’a Gnabry’ego.

Zdecydowanie lepiej Mathys Tel zachował się w 36. minucie. Lewą stroną dynamicznie zaatakował Alphonso Davies. Kanadyjczyk ograł przeciwnika i wyłożył piłkę Francuzowi, który płaskim strzałem pokonał Mullera. Tym samym został najmłodszym w historii strzelcem gola dla Bayernu w Bundeslidze.

Po zmianie stron niespodziewanie do siatki Bawarczyków trafił Serhou Guirassy. Sędzia gola jednak nie uznał, ponieważ tuż przed strzałem Chris Fuhrich faulował Joshuę Kimmicha. Kilka minut potem nie było już wątpliwości co do tego, czy bramka została strzelona prawidłowo. Alphonso Davies źle podał do Jamala Musiali, wskutek czego piłkę przejął Konstantinos Mavropanos. Grek zagrał do Fuhricha i bezradny Manuel Neuer musiał wyciągać piłkę z siatki.

Nie minęło jeszcze 180 sekund od wyrównania, a Bayern znów prowadził. Świetnie w polu karnym zachował się Jamal Musiala. Niemiec z ogromną swobodą znalazł sobie miejsce do strzału i nie dał szans Mullerowi.

Na 10 minut przed końcem znów do siatki Bayernu trafił Sekou Guirassy. I znów sędzia gola nie uznał, bo chwilę wcześniej Naouirou Ahamada nieprzypisowo odebrał piłkę Joshui Kimmichowi.

Guirassy dopiął swego w doliczonym czasie gry. Gwinejczyk pewnie wykonał rzut karny, zapewniając tym samym Stuttgartowi jeden, bardzo cenny punkt.

Wyniki

RB Lipsk – Borussia Dortmund 3:0

Orban (6′), Szoboszlai (45′), Haidara (84′)

Bayern – Stuttgart 2:2

Tel (16′), Musiala (60′) – Fuhrich (57′), Guirassy (90+2′ karny)