Schalke 04 Gelsenkirchen przegrywało do przerwy z St. Pauli 0:2, by ostatecznie wygrać 3:2. Ten triumf zapewnił drużynie powrót do Bundesligi. Kibice nie kryli radości, ponad 2000 osób wbiegło na murawę po ostatnim gwizdku, by świętować z piłkarzami. Policja doniosła o kilku urazach odniesionych po tym wydarzeniu.

W sobotę Schalke 04 Gelsenkirchen zapewniło sobie powrót do Bundesligi po rocznej przerwie. Wygrali z St. Pauli 3:2, choć do przerwy przegrywali 0:2

Awans rozgrzał fanów na Veltins Arena do czerwoności. Po ostatnim gwizdku 2000 z nich wbiegło na murawę, by świętować z piłkarzami

Policja doniosła, że kilka osób zostało rannych podczas tego wydarzenia. Urazu doznał też jeden z policjantów, łącznie wniesiono 20 zarzutów karnych

Schalke nie zagrzało miejsca w 2. Bundeslidze, fani gorąco świętowali awans

Kibice Schalke 04 Gelsenkirchen w pogrzebowych nastrojach przeżywali końcówkę poprzedniego sezonu. Ich ulubieńcy spadli z Bundesligi, a jeden z największych klubów w kraju miał występować na drugim szczeblu rozgrywkowym. Czeladnicy nie zasypywali jednak gruszek w popiele. Wystarczył im rok, by powrócić do Bundesligi. O awansie zadecydował ostatni mecz, który miał miejsce w sobotę. Schalke mierzyło się z mistrzem jesieni – St. Pauli. Do przerwy zdawało się, że fetę związaną z awansem trzeba będzie przełożyć. Dublet Igora Matanovicia dawał bowiem przyjezdnym spokojne prowadzenie 2:0.

Po zmianie stron Królewsko-Niebiescy wzięli się jednak w garść. Wielka w tym rola Simona Terodde’a. 34-letni napastnik, który przed sezonem podpisał umowę z Schalke, ustrzelił dublet. Łącznie ma on na koncie 29 bramek w 29 spotkaniach 2. Bundesligi! Gwóźdź do trumny St. Pauli wbił zaś w 78. minucie Rodrigo Martinez.

Po ostatnim gwizdku sędziego fani wpadli w euforię. 2000 z nich wbiegło na murawę, by świętować z piłkarzami. Emocje aż buzowały, niestety nie tylko te pozytywne. Policja donosi bowiem, iż kilka osób – w tym jeden policjant – zostało rannych w tłumie. Łącznie wniesiono zaś 20 zarzutów karnych, w tym o uszkodzenie ciała, zniewagę i kradzież.

Przed Schalke jeszcze jeden, ostatni mecz w 2. Bundeslidze. W przyszłą niedzielę zmierzą się na wyjeździe z Norymbergą.

