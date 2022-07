fot. PressFocus Na zdjęciu: Hasan Salihamidzić

Bayern Monachium sprzedał za 45 milionów euro Roberta Lewandowskiego do FC Barcelony. Bawarczycy zapewnili sobie jednocześnie bonus w wysokości pięciu milionów euro. Wygląda jednak na to, że nie wszyscy są pogodzeni ze zmianą klubu przez Polaka. Sugeruje to ostatnia wypowiedź dyrektora sportowego mistrzów Bundesligi.

Robert Lewandowski zasilił szeregi FC Barcelony

Z decyzją Polaka wciąż nie może pogodzić się dyrektor sportowy Bayernu Monachium

Hasan Salihamidzić wypowiedział się na temat Lewegow rozmowie z magazynem Zeit

Salihamidzić rozczarowany postawą Lewandowskiego

Bayern Monachium w trakcie trwającego okna transferowego sfinalizował kilka ciekawych transferów. Przede wszystkim szeregi niemieckiego giganta zasilił Sadio Mane. Wszystko wskazywało na to, że mistrz Bundesligi będzie miał solidne argumenty do walki o najwyższe cele nie tylko na krajowym podwórku, ale też w europejskich pucharach.

Niemniej plany Bawarczyków skomplikował transfer z udziałem Roberta Lewandowskiego do Barcelony. Głos w tej sprawie zabrał w rozmowie z magazynem Zeit dyrektor sportowy Bayernu – Hasan Salhamidzić.

– Nie rozumiem kompletnie decyzji Roberta. Nie jestem w stanie pojąć tego nawet na poziomie zero przecinek zero procent – mówił działacz klubu z Monachium.

– Nie mówię tego, tylko dlatego, że jako piłkarz zawsze wywiązywałem się ze swoich kontraktów do końca. Dla mnie to po prostu normalne, że jak się zawiera umowy, to się wypełnia – kontynuował Salihamidzić.

W nowej kampanii Lewy będzie jednak bronił barw Barcelony, z którą parafował umowę na trzy sezony z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. W szeregach Katalończyków rywalem do gry w ataku Polaka będzie między innymi Pierre-Emerick Aubameyang.

Czytaj więcej: Lewandowski w końcu zaprezentowany, Barcelona przedstawiła Polaka kibicom [WIDEO]