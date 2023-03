fot. PressFocus Na zdjęciu: Dominik Szoboszlai

Dominik Szoboszlai budzi spore zainteresowanie wśród czołowych europejskich ekip

Wbrew wcześniejszym informacjom, Węgier nie jest bliski przenosin do Chelsea

Gwiazdor Lipska nie spieszy się z transferem

Lipsk zatrzyma kolejną gwiazdę?

Tego lata Lipsk może stracić swoje największe gwiazdy. Wszystko wskazuje na to, że szeregi Chelsea wzmocni Christopher Nkunku, o którego transferze mówiło się już kilka miesięcy temu. Wydaje się również, że niemiecki zespół wreszcie opuści Josko Gvardiol. O fenomenalnego defensora walczą czołowe kluby Premier League oraz Real Madryt. W ostatnich dniach pojawiły się doniesienia, że The Blues finalizują również transakcję z udziałem Dominika Szoboszlaia. Fabrizio Romano jednak je zdementował i przekonuje, że Węgier wcale nie jest bliski przenosin na Stamford Bridge.

Okazuje się, że Szoboszlai niekoniecznie spieszy się z wyprowadzką z Lipska. Po prawdopodobnym odejściu Nkunku to on stanie się największą gwiazdą ofensywy, co będzie mógł wykorzystać w przyszłym sezonie. Dopiero wtedy 22-latek rozważy postawienie w swojej karierze kolejnego kroku i przejście do klubu z absolutnej czołówki.

Jego plany mogą ostatecznie ulec zmianie. Zainteresowanie letnim transferem wykazuje wiele ekip, a w grze pozostaje nie tylko Chelsea. Mówi się między innymi o Manchesterze City, Manchesterze United i Liverpoolu.

