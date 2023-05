PressFocus Na zdjęciu: Jacek Góralski

Jacek Góralski latem przeniósł się do Vfl Bochum

Od początku piłkarz miał olbrzymie kłopoty z kontuzjami

W rezultacie stracił miejsce w składzie i liczy na zmianę klubu

Jacek Góralski chciałby zmienić klub. “Wiem, że gdybym dostał szansę, to bym ją wykorzystał”

Jacek Góralski trafił latem do niemieckiego Vfl Bochum. Polski pomocnik miał wiele problemów z kontuzjami, przez co opuścił kluczowe spotkania na początku sezonu. W rezultacie stracił zaufanie trenera i miejsce w składzie. Teraz chciałby zacząć wszystko od nowa w innym klubie.

– Teraz moja perspektywa nie wygląda ciekawie. To bardzo nieprzyjemne uczucie, gdy w sobotę drużyna rozgrywa mecz ligowy, a ja przyjeżdżam do klubu rano na trening, a później wracam do domu. W ostatnim czasie oglądam z boku, jak inni walczą o skład i cieszą się z wygranych. Pierwszy raz znalazłem się w takiej sytuacji, bo do tej pory regularnie grałem w swoich poprzednich klubach – przyznał Jacek Góralski w rozmowie z WP SportoweFakty.

– Dostałem informację, że niedługo usiądziemy do rozmów na temat mojej przyszłości. Wszystko powinno być jasne w ciągu dwóch lub trzech tygodni. Jeżeli jednak ma to tak dalej wyglądać, to będę chciał się spakować i poszukać innego zespołu. Bez sensu jest być w klubie i nie grać. Biorę pod uwagę też inne rozwiązanie – że na przykład dwóch, trzech zawodników odejdzie latem z Bochum, będzie nowe rozdanie i może pojawić się szansa dla mnie. Na pewno w pierwszej kolejności myślę jednak o tym, żeby zmienić klub – mówi polski pomocnik.

