Marcel Sabitzer od niedawna jest zawodnikiem Bayernu Monachium. 27-letni Austriak w nowych barwach może zadebiutować już w najbliższy weekend, w meczu przeciwko swojej byłej drużynie – RB Lipsk.

Marcel Sabitzer został latem nowym zawodnikiem Bayernu Monachium. Do bawarskiego klubu przeniósł się na zasadzie definitywnego transferu z RB Lipsk

W zespole ze stolicy Bawarii będzie miał okazję współpracować z bardzo dobrze znanym sobie trenerem – Julianem Nagelsmannem

Debiut w zespole Bayernu Sabitzer może zaliczyć już w sobotę. Mistrzowie Niemiec zagrają na wyjeździe z RB Lipsk

Sabitzer wzmocnił Bayern

Środkowy pomocnik to najnowszy nabytek bawarskiego klubu. Sabitzer do Bayernu przeniósł się tuż przed zamknięciem letniego okna transferowego na zasadzie definitywnego transferu z RB Lipsk. Monachijczycy wyłożyli za niego 15 milionów euro, a on sam podpisał umowę do czerwca 2025 roku.

Sabitzer w ostatnim czasie zmagał się z drobnymi problemami zdrowotnymi, ale od wtorku trenuje z zespołem Bayernu. W czwartek odbyła się oficjalna konferencja prasowa z jego udziałem, podczas której przyznał, że został bardzo dobrze powitany w Monachium: – Czułem się jak w domu, zarówno w mieście, jak i w ośrodku treningowym. Pierwsze treningi były naprawdę fajne. Cieszę się, że tutaj jestem.

Austriak gotowy na debiut

Doświadczonego reprezentanta Austrii bardzo dobrze zna trener Bayernu Julian Nagelsmann, który w ostatnich sezonach miał okazję współpracować w nim w RB Lipsk. – Dla mnie oczywiście to dobrze, że znam trenera. Ale jednocześnie wie, że to nie jest premia – powiedział Sabitzer.

– Sytuacja dla mnie się zmieniła. W RB Lipsk byłem podstawowym zawodnikiem i kapitanem. W Bayernie jestem normalnym zawodnikiem i zdaję sobie z tego sprawę. Na mojej pozycji są zawodnicy z dużą jakością. Na treningach wcisnę jednak gaz do dechy i będę chciał być gotowy, gdy dostanę szansę – dodał pomocnik.

W najbliższą sobotę zespół Bayernu Monachium zmierzy się w wyjazdowym spotkaniu 4. kolejki z byłym klubem Sabitzera – RB Lipsk. 27-latek zapewnia, że będzie gotowy do gry. – Dobrze trenowałem w tym tygodniu, zrobiłem dobre wrażenie i będę gotowy – powiedział Sabitzer.

Zobacz także: Timo Werner następcą Lewandowskiego w Bayernie?

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin