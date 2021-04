Prezydent Bayernu na czele Komitetu Wykonawczego UEFA

Karl-Heinz Rummenigge, prezydent Bayernu Monachium, został mianowany szefem Komitetu Wykonawczego UEFA. Zastępuje w tej roli Andreę Agnelliego, który założył Superligę. Taki stan rzeczy może sugerować, że Bayern Monachium nie będzie częścią planowanego projektu.

Bayern przeciwny Superlidze

Karl-Hein Rummenige przez to, że zgodził się na piastowanie funkcji w Europejskiej Unii Piłkarskiej, daje do zrozumienia, że dokładnie tak, jak podawał New York Times, klub z Allianz Arena nie będzie brany pod uwagę przy tworzeniu Superligi. Niewykluczone, że Bayern będzie jednym z jego głównych przeciwników.

Bawarski klub nie znalazł się na liście dwunastu założycielskich klubów ujawnionych w niedzielę. Nie jest jednak tajemnicą, że organizatorzy Superligi mieli nadzieję, że uda im się przekonać niemieckiego giganta na dołączenie do nich. Godne uwagi jest to, że na dzisiaj żaden klub z Bundesligi i Ligue 1 nie został połączony z powstaniem nowych rozgrywek.

Oficjalnego stanowiska Bayern jeszcze nie przedstawił. Wygląda jednak na to, że będzie liderem frakcji “AntySuperliga”, obok Europejskiej Unii Piłkarskiej i Paris Saint-Germain. Warto zaznaczyć, że klub z Paryża już odmówił dołączenia do nowych rozgrywek. Ciekawostką jest fakt, że team z Monachium i ze stolicy Francji miały okazję zagrać ze sobą w ostatnim finale Ligi Mistrzów.

Borussia Dortmund i Lipsk także mówią nie Superlidze

Już wcześniej zdecydowane stanowisko ws. nowych rozgrywek wyrazili przedstawiciele BVB i Die Roten Bullen. Hans-Joachim Watzke przemówił w specjalnym oświadczeniu klubu z Signal Iduna Park. “Bayern i Borussia Dortmund mają w tej kwestii taki sam punkt widzenia” – stwierdził sternik wicemistrzów Niemiec.

Po stronie Bayernu głos w sprawie zabrał natomiast trener pierwszej drużyny. – W tej chwili mam inne problemy. Nie znam wszystkich szczegółów dotyczących Superligi, ale popieram stanowisko klubu. Jestem zwolennikiem Ligi Mistrzów. Powstanie Superligi nie byłoby dobre dla europejskiej piłki nożnej – rzekł Hansi Flick w rozmowie ze Sky Sports.