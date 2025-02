Piszczek będzie pracował w Bundeslidze? Ekspert nie ma złudzeń

Łukasz Piszczek przez ostatnie miesiące pracował jako asystent trenera w Borussii Dortmund. Lukas Rauer ekspert Bundesligi w rozmowie z portalem WP SportoweFakty zdradził, że wyobraża sobie powrót Polaka do pracy w Niemczech.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Piszczek

Piszczek w przyszłości ponownie będzie pracował w Niemczech – sugeruje Rauer

Łukasz Piszczek na początku sezonu na prośbę Nuriego Sahina wrócił do Borussii Dortmund. Były reprezentant Polski został asystentem pierwszego trenera. 39-latek doświadczenie trenerskie na najwyższym poziomie zdobywał zaledwie przez kilka miesięcy, ponieważ w styczniu BvB zdecydowało się zwolnić tureckiego szkoleniowca, a wraz z nim cały sztab szkoleniowy.

Po rozstaniu z Borussią pozostaje więc pytanie, czy Piszczek wciąż będzie pracował jako trener. Do tej pory w swoim CV ma jedynie współpracę z Sahinem oraz rolę grającego trenera w czwartoligowym klubie z Goczałkowic. W rozmowie z portalem WP SportoweFakty nad przyszłością byłego piłkarza zastanawiał się dziennikarz portalu RUHR24 – Lukas Rauer. Jego zdaniem wiele będzie zależało od ofert, ale istnieje duże prawdopodobieństwo, że w przyszłości znów podejmie pracę w Niemczech.

– Ważne jest, by Piszczek nadal zdobywał doświadczenie jako trener. To, gdzie je zdobędzie, zależy oczywiście od ofert. Można jednak sobie wyobrazić, że w przyszłości ponownie będzie pracował w Niemczech – powiedział Lukas Rauer w rozmowie z WP SportoweFakty.

– Jestem sobie w stanie wyobrazić, że wielu zawodników chętnie słuchałoby byłego piłkarza takiego jak on. W końcu przez lata był jednym z najlepszych bocznych obrońców na świecie. To jednak nie oznacza automatycznie, że będzie również dobrym trenerem. Kluczowe pytanie brzmi: czy jego zrozumienie gry można przełożyć na całą drużynę, czy tylko na defensywę? Jeśli to drugie, może lepiej znowu sprawdzić się w roli asystenta trenera – ocenił dziennikarz portalu RUHR24.

Piszczek przez większą część kariery był związany z Bundesligą. Najpierw w latach 2007-2010 bronił barw Herthy Berlin, a następnie w latach 2010-2021 zakładał koszulkę Borussii Dortmund. Łącznie na niemieckich boiskach rozegrał 380 spotkań, biorąc pod uwagę krajowe rozgrywki.