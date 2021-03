Pełna złości reakcja Haalanda po meczu Borussia – Koeln

Erling Haaland zaczyna tracić cierpliwość. Borussia Dortmund w sobotnim spotkania w ramach Bundesligi zremisowała 2:2 z FC Koeln. Tymczasem uwagę wszystkich przykuł gest Erlinga Haalanda, który pełen złości rzucił swoją koszulkę w kierunku jednego ze swoich rywali, a następnie opuścił murawę, mrucząc coś pod nosem.

Erling Haaland to zawodnik niezwykle ambitny. Norweski napastnik, decydując się na transfer do BVB, miał nadzieję, że będzie mógł sięgać z tym zespołem po trofea. Tymczasem na dzisiaj nie jest pewne, czy dortmundczycy wywalczą miejsce premiowane grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Borussia aktualnie zajmuje dopiero piąte miejsce w tabeli ligi niemieckiej, mając cztery punkty mniej od Eintrachtu Frankfurt i osiem oczek mniej od trzeciej Wolfsburga.

Gest Haalanda po sobotnim starciu był transmitowany na całym świecie. Norweg zdobył dwie bramki w boju przeciwko drużynie z Kolonii, ale wystarczyło to tylko do wywalczenia remisu przez jego zespół. Tym samym piłkarze BVB nie mają co marzyć o mistrzostwie Niemiec, a ponadto oddala się od nich perspektywa gry w elitarnych rozgrywkach w kolejnym sezonie.

Haaland didn't look happy after the full time whistle 👀 pic.twitter.com/xNz2mVrGLi — ESPN FC (@ESPNFC) March 20, 2021

20-latek w tym sezonie wystąpił łącznie w 31 spotkaniach, w których zdobył 33 bramki. Tymczasem tylko w Bundeslidze reprezentant Norwegii w 21 meczach strzelił 21 goli.

Aktualny kontrakt Haalanda z dortmundzką ekipą obowiązuje do 2024 roku. Niemniej dużo mówiło się o tym, że zawodnik zmieni klub latem 2022 roku, gdy pojawi się chętny, który wyłoży za niego 75 milionów euro. Właśnie w przyszłym roku kluby na całym świecie będą mogły skorzystać z promocyjnej ceny za Norwega. Nie milkną jednak spekulacje medialna, sugerujące, że Norweg poprosił już swojego agenta Mino Raiolę, aby ten znalazł mu nowy klub, dzięki któremu będzie mógł w kolejnym sezonie znów zaprezentować się w Lidze Mistrzów.