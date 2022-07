Pressfocus Na zdjęciu: Leon Goretzka

W ubiegłym sezonie Leon Goretzka stracił aż 19 spotkań z powodu różnych urazów i kontuzji. Kampania 2022/23 dla reprezentanta Niemiec niestety również może być pod tym względem problematyczna. Bayern Monachium poinformował w poniedziałek w oficjalnym komunikacie o tym, że 27-latek przeszedł operację kolana i nie weźmie udziału w inauguracji nowego sezonu w Bundeslidze.

Leon Goretzka od blisko 2 sezonów ma problemy z urazami

W zeszłym sezonie pomocnik stracił przez to 19 meczów

27-latek przeszedł operację kolana, która wykluczy go z gry na 6-8 tygodni

Kolejne problemy zdrowotne Goretzki

W ubiegłym sezonie Leon Goretzka zmagał się z wieloma urazami i kontuzjami. Na dłużej z gry wykluczył go problem z kolanem, łącznie aż na 15 spotkań. Pomocnik Bayernu Monachium rozegrał jednak 27 spotkań, w których zanotował trzy bramki i trzy asysty.

Pech niestety nie opuszcza reprezentanta Niemiec. W poniedziałek Bayern Monachium poinformował w oficjalnym komunikacie o ty, że Goretzka przeszedł operację kolana. Może ona go wykluczyć z gry przynajmniej na 6 tygodni. Pomocnik opuści z tego względu pierwsze mecze w nowym sezonie.

Leon Goretzka reprezentuje Bayern od lipca 2018 roku, gdzie przeniósł się z Schalke. 27-latek do tej pory rozegrał dla Bawarczyków 139 meczów. Jego dorobek to 28 bramek i 29 asyst. Portal Transfermarkt wycenia go na 65 milionów euro.

