Pressfocus Na zdjęciu: Oliver Kahn

Bayern musi szukać nowego bramkarza, ponieważ kontuzji doznał Manuel Neuer. Krytycznie do urazu Niemca odniósł się Oliver Kahn.

Manuel Neuer nie zagra już w tym sezonie

Szef Bayernu twierdzi, że można było tego uniknąć

Odniósł się on też do spekulacji o nowych bramkarzu mistrza Niemiec

Prezes Bayernu nie pozostawił wątpliwości

Bayern pomału szykuje się na powrót do rywalizacji w rozgrywkach ligowych i pucharowych. Mistrz Niemiec ma jeszcze sporo czasu, ponieważ Bundesliga wróci dopiero 20 stycznia. Mimo tak odległej daty, na pomoc drużynie nie będzie gotowy Manuel Neuer. Niemiec nie wesprze monachijczyków w żadnym meczu, który do rozegrania ma Bayern w tym sezonie. Bramkarz doznał poważnej kontuzji podczas wypoczynku na nartach. Do sytuacji odniósł się Oliver Kahn.

– Wiem, że kilkukrotnie przestrzegano go przed zjazdem. Nie było dużo śniegu, nawet fragmenty skał potrafiły wyłaniać się spod nawierzchni, co nie sprzyjało warunkom na narty. Było niebezpiecznie, ale Neuer nigdy nikogo nie słucha. W efekcie ratownicy musieli przewieźć go helikopterem do pobliskiego szpitala, gdzie przeszedł już operację – przekazał prezes zarządu Bayernu. Z mistrzem Niemiec łączony jest Dominik Livakovic, który miałby zastąpić Neuera podczas jego długiej nieobecności. Co na ten temat sądzi szef monachijczyków?

– Jest warty swojej ceny i musi grać w topowym klubie. Nie mam żadnych wątpliwości, że podgrzeje on temat przed następnym sezonem, ale jednocześnie nie znajduje się on w zakresie naszych zainteresowań – powiedział zdecydowanie Oliver Kahn. Dał on jasno do zrozumienia, że Bayern nie sięgnie po rewelację mundialu w Katarze. Mistrz Niemiec zapewne na liście życzeń ma innych kandydatów na pozycję bramkarza.

