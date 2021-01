Hertha Berlin w sobotni wieczór przegrała kolejny mecz w ramach niemieckiej ekstraklasy, ulegając Werderowi Brema na swoim stadionie aż 1:4. Tymczasem w niedzielę światło dzienne ujrzała wiadomość, że odsunięty od prowadzenia zespołu został Bruno Labbadia. Fakt ten sprawił, że w niemieckich mediach ruszyła lawina spekulacji na temat tego, kto obejmie stery nad zespołem ze stolicy Niemiec.

Hertha Berlin miała cel przed sezonem, aby wywalczyć miejsce premiowane grą w europejskich pucharach. Chociaż skład stołecznej ekipy wydaje się niezły, to aktualnie Starej Damie bliżej do walki o utrzymanie ligowego bytu. Hertha plasuje się na 14. pozycji, legitymując się dorobkiem 17 punktów na koncie. Stołeczny team ma tylko dwa oczka przewagi nad szesnastym FC Koeln.

Po zwolnieniu trenera w berlińskiej ekipie niemieckie media natychmiast odniosły się do tego, że bez pracy pozostaje aktualnie Thomas Tuchel. Prowadzący do niedawna Paris Sainy-Germain szkoleniowiec nie wydaje się jednak faworytem do objęcia sterów nad stołeczną drużyną.

Najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada, że stery nad Herthą przejmie Pal Dardai. Odnosi się do tego między innymi serwis T-online.de. Węgier jest pracownikiem klubu z Berlina, więc jest do dyspozycji władz Herthy. 44-latek jest koordynatorem ds. talentów w niemieckiej ekipie. Godne uwagi jest natomiast to, że w latach 2015-2019 prowadził drużynę z Olympiastadion.

Dardai bilans meczów w Hercie ma taki sobie. Prowadził berlińską drużyną w 172 spotkaniach, w których zaliczył 65 zwycięstw i tyle samo porażek. Ponadto na koncie Węgra są też 42 remisy.