Kibice Bayernu Monachium na potwierdzenie zdobycia przez drużynę kolejnego mistrzowskiego tytułu będą musieli jeszcze poczekać. W sobotnim 31. kolejki Bundesligi drużyna Hansiego Flicka sensacyjnie przegrała 1:2 w wyjazdowym meczu z FSV Mainz. Bawarczykom nie pomógł nawet gol Roberta Lewandowskiego, który wrócił na boisko.

Mainz – Bayern. Gospodarze zaskoczyli Bawarczyków

Choć zespół z Moguncji w ostatnich tygodniach spisywał się doskonale, to Bayern przystępował do sobotniego meczu w roli murowanego faworyta do zwycięstwa. W wyjściowym składzie lidera Bundesligi pojawił się Robert Lewandowski, który wrócił tym samym do gry po kilkutygodniowej przerwie spowodowanej kontuzją kolana.

Mecz rozpoczął się fantastycznie dla gospodarzy, a fatalnie dla Bayernu i Manuela Neuera. W trzeciej minucie na zaskakujące uderzenie sprzed pola karnego zdecydował się Jonathan Burkardt, czym kompletnie zaskoczył bramkarza mistrzów Niemiec. Wydawało się, że Neuer nie będzie miał żadnych problemów z obroną tego strzału, ale popełnił fatalny błąd i piłka wylądowała w siatce.

Ależ początek meczu! 3. minuta i 1. FSV Mainz 05 już na prowadzeniu! 😱



Czy 🇵🇱 Robert Lewandowski odpowie na to trafienie? Zapraszamy do Eleven Sports 1! ⚽️ #BundesTAK pic.twitter.com/olAEkIKrKR — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) April 24, 2021

Wydawało się, że po stracie bramki do ataku ruszą podopieczni Hansiego Flicka. Tymczasem zdecydowanie bliżej zdobycia kolejnych bramek byli gospodarze. Na bramkę Bayernu uderzali kolejno Danny Latza, Robin Quison i Danny da Costa, ale wynik nie ulegał zmianie. Dobrze interweniował Neuer lub piłka mijała bramkę.

Mainz dopięło swego w 37. minucie, kiedy podwyższyło na 2:0. Tym razem na listę strzelców wpisał się Robin Quison, którzy uderzeniem głową z pięciu metrów wykorzystał dośrodkowanie Philippa Mwene z rzutu wolnego. Przed przerwą wynik nie uległ już zmianie.

Lewandowski strzela na powrót

W drugiej połowie gra toczyła się pod dyktando gości z Monachium, ale gospodarze bardzo długo skutecznie odpierali ataki faworyzowanych rywali. Bramkarz Mainz skapitulował dopiero w doliczonym czasie gry. Powrót na boisko po przerwie podkreślił Robert Lewandowski, który zdobył swojego 36. gola w obecnym sezonie. Reprezentant Polski zrobił więc mały krok w kierunku pobicia rekordu Gerda Muellera.

🇵🇱 Robert Lewandowski wrócił po kontuzji i trafił do siatki! ⚽️ Bayern Monachium musi jednak odłożyć świętowanie mistrzostwa Niemiec przynajmniej do kolejnego meczu. #BundesTAK pic.twitter.com/HfLUxySLAf — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) April 24, 2021

Bayern Monachium nie wykorzystał tym samym szansy na zapewnienie sobie mistrzostwa Niemiec. Koronacja została odłożona przynajmniej do niedzieli, kiedy swoje spotkanie rozegra drugi w tabeli RB Lipsk. W przypadku straty punktów przez podopiecznych Juliana Nagelsmanna, Bayern będzie pewny dziewiątego z rzędu tytułu mistrzowskiego.