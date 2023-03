fot. PressFocus Na zdjęciu: Bayern Monachium

Bayern Monachium rozprawił się z PSG i awansował do ćwierćfinału Ligi Mistrzów

Lothar Matthaeus uważa, że Bawarczycy mogą sięgnąć po prestiżowe trofeum

Zdaniem legendarnego piłkarza, Bayern dysponuje najmocniejszym składem w historii

Bayern mocniejszy bez Lewandowskiego?

Na początku sezonu Bayern Monachium mierzył się ze sporymi problemami. Po odejściu Roberta Lewandowskiego brakowało w zespole zawodnika, który skutecznie kończyłby akcje w polu karnym rywala. Z biegiem miesięcy piłkarze mistrza Niemiec znacząco poprawili się w tym aspekcie i znów grają na najwyższym poziomie.

W minionym tygodniu Bayern pokonał Paris Saint-Germain w rewanżu i wywalczył awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Lothar Matthaeus uważa, że obecnie Bawarczycy mają największy potencjał kadrowy w swojej historii. Przekonuje również, że niemiecka drużyna może sięgnąć po prestiżowe trofeum.

– Jeśli wszyscy są w formie, to jest to obecnie najlepszy skład w historii Bayernu pod względem jakości. Mają 20 potencjalnych zawodników do pierwszej jedenastki. Półtora roku temu czy dwa lata temu, krytykowałem fakt, że drużyna Bayernu nie jest dobrze ustawiona w poszczególnych formacjach. Bayern był bardzo aktywny w ostatnich dwóch oknach transferowych i chwalę ich za to.

– To nie wielkie nazwiska wygrywają Ligę Mistrzów, ale wielkie zespoły. Powiedziałem przed meczem z PSG, że Bayern jest w stanie ponownie zdobyć tytuł w tym sezonie – mówi legenda niemieckiej piłki.

Zobacz również: