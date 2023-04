Potwierdziły się ostatnie doniesienia mediów - Marco Reus oficjalnie przedłużył umowę z Borussią Dortmund do 30 czerwca 2024 roku. Poprzednie porozumienie pomiędzy stronami wygasało już po zakończeniu obecnego sezonu.

PressFocus Na zdjęciu: Marco Reus

Marco Reus zostaje na Signal Iduna Park

33-latek właśnie przedłużył swoją umowę

Pomocnik zgodził się na obniżkę pensji

Marco Reus wierny Borussii Dortmund

Borussia Dortmund za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej, a także mediów społecznościowych pochwaliła się przedłużeniem kontraktu z Marco Reusem. Ofensywny pomocnik tym samym zgodził się na znaczącą obniżkę pensji.

Mówi się, że 33-latek do tej pory inkasował 12 mln euro rocznie, a na mocy nowej umowy ma zarabiać około 7 mln euro rocznie. Dotychczasowy kontrakt kapitana BVB obowiązywał do końca sezonu, a nowe porozumienie jest ważne do 30 czerwca 2024 roku.

✍️ Kapitän Marco #Reus hat seinen Vertrag beim #BVB um ein weiteres Jahr verlängert. Der gebürtige Dortmunder geht damit ab Sommer in seine insgesamt zwölfte Spielzeit als Profi im schwarzgelben Trikot. ⬛️🟨



Zur Meldung:

🗞️ https://t.co/hXBqlfJSjL — Borussia Dortmund (@BVB) April 27, 2023

– W tej chwili my jako drużyna, podobnie jak wszyscy nasi kibice, mamy w głowie wielki cel, na którym skupia się nasza cała koncentracja. Chcemy zostać mistrzami Niemiec – powiedział Marco Reus tuż po parafowaniu nowej umowy.

– Nadal nie ma dla mnie nic lepszego niż strzelanie bramek przed najlepszymi kibicami na świecie i na najpiękniejszym stadionie świata oraz wspólne świętowanie zwycięstw. Dlatego jestem szczęśliwy, że przedłużyłem swój kontrakt o kolejny rok, bo zawsze mówiłem, że nie chciałbym w swojej karierze grać dla żadnego innego klubu niż BVB – zakończył.