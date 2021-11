Pressfocus Na zdjęciu: Joachim Loew

Joachim Loew został pożegnany przez Niemiecki Związek Piłkarski

Pod okiem byłego selekcjonera, Niemcy rozgromili Liechtenstein 9:0

Po meczu, Loew przyznał, że nie zakończył jeszcze definitywnie trenerskiej kariery

Danke Jogi

Joachim Loew został uroczyście pożegnany przez Niemiecki Związek Piłkarski przed spotkaniem Niemiec z Liechtensteinem. Na Volksvagen-Arena licznie zgromadzeni kibice utworzyli efektowną kartoniadę z napisem “Danke Jogi”, zaś jego byli podopieczni (m.in. Miroslav Klose, Mario Gomez, Per Mertesacker czy Lukas Podolski) utworzyli przed meczem szpaler. Prezes DFB, Peter Peters wręczył z kolei szkoleniowcowi certyfikat z napisem “Trener stulecia”.

Również obecni reprezentanci Niemiec dostosowali się do świątecznej atmosfery, gromiąc Liechtenstein 9:0.

Loew chce wrócić

Loew od czasu odejścia z niemieckiej kadry, a więc od czerwca, pozostaje bez pracy. W rozmowie ze stacją RTL przyznał jednak, że nie wybiera się póki co na emeryturę i nie wyklucza powrotu na trenerską ławkę.

– Z pewnością mogę to sobie wyobrazić. Chciałem sobie zrobić półroczną lub roczną przerwę, aby nabrać do wszystkiego dystansu. Chęć do pracy jednak powoli wraca, podobnie jak motywacja – przyznał.

Przeczytaj również: Niemcy – Liechtenstein: pogrom w Wolfsburgu