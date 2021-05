Robert Lewandowski i jego przyszłość w Bayernie Monachium to temat ciągłych analiz i spekulacji. Ostatnio z tematem zmierzył się Christian Falk, który w rozmowie z Bayern Monachium Polska przedstawił swoje stanowisko w sprawie.

Lewandowski nie zmieni klub przynajmniej do 2022 roku

Robert Lewandowski ma kontrakt ważny z klubem z Allianz Arena do końca czerwca 2023 roku. Niemniej ostatnio nie milkną doniesienia związane z tym, że Polak miałby dołączyć do jednego z teamów z Premier League. Chętnych na brakuje, a kapitan Biało-czerwonych znajduje się na liście życzeń: Chelsea, Man City oraz Man Utd.

– Wiemy, że Robert Lewandowski zastanawia się nad swoją przyszłością, bo w Bayernie Monachium osiągnął już bardzo dużo. On jednak jest świadomy tego, że ma ważny kontrakt z klubem. Chociaż wie też, że w Niemczech krążą plotki związane z tym, że Erling Haaland jest łączony Bayernem Monachium – mówił Christian Falk w rozmowie z Krzysztofem Matyniakiem i Miłoszem Menclem.

– Nikt jeszcze tego nie powiedział, ale Robertowi nie podoba się to, że jest temat o Haalandzie w Bayernie. Ktoś z zarządu musi dobitnie powiedzieć, że nie ma takiej możliwości. W przeszłości był temat Lukaku w Monachium. Agent Belga skontaktował się z Bayernem i pytał, czy są zainteresowani usługami napastnika. I czy Robert Lewandowski w ogóle o tym wie. Rummenigge odpowiedział wtedy, że nie ma tematu – kontynuował niemiecki dziennikarz Bildu.

– Agent Roberta, Pini Zahavi, był kiedyś dziennikarze i doskonale wie, jak pracują media. Raz rozmawia z jednym, a raz z drugim. Ma doskonałe relacje z Chelsea, Man City oraz innymi dziennikarzami na całym świecie, w Anglii, Hiszpanii. Jeśli jednak ktoś rzeczywiście będzie myślał o pozyskaniu Roberta Lewandowskiego, to skieruje się bezpośrednio do Bayernu Monachium i przedstawi swoją propozycję. Mogę jednak zapewnić, że nie ma szans, aby Bayern sprzedał go tego lub następnego lata. Gdy w 2023 roku będzie kończył się jego kontrakt, to w 2022 będą negocjacje w sprawie jego przedłużenia – przekonywał Falk.

Lewandowski w trakcie trwającej kampanii wystąpił łącznie w 38 meczach, w których strzelił 46 goli. Okazję na poprawienie tego bilansu Polak będzie miał już w najbliższą sobotę, gdy Bawarczycy na wyjeździe zmierzą się z Freiburgiem.

