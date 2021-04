Lewandowski wznowił treningi na boisku. Powrót snajpera coraz bliżęj

Robert Lewandowski po dwóch tygodniach przerwy pojawił się na boisku treningowym Bayernu przy Saebener Strasse. Jak poinformował Bild reprezentant Polski wznowił treningi biegowe, ale na jego powrót do gry trzeba będzie jeszcze poczekać.

Robert Lewandowski wraca do zdrowia

32-letni Lewandowski wraca obecnie do zdrowia po tym jak doznał kontuzji kolana podczas meczu eliminacji do Mistrzostw Świata Polska – Andora. Przeprowadzone badania wykazały uszkodzenie więzadła pobocznego prawego kolana. Choć sztab medyczny reprezentacji Polski zapewniał, że uraz nie jest poważny i Lewandowski szybko wróci do gry, inną diagnozę postawili lekarze Bayernu Monachium. Bawarski klub w oficjalnym komunikacie poinformował, że polskiego napastnika czeka czterotygodniowa przerwa.

Lewandowski z powodu kontuzji opuścił już trzy spotkania Bayernu. Nie wystąpił w ligowych meczach z RB Lipsk (1:0) i Unionem Berlin (1:1), zabrakło go również w pierwszym ćwierćfinałowym meczu Ligi Mistrzów z Paris Saint-Germain (2:3). W przeddzień rewanżowego spotkania w Paryżu Lewandowski pojawił się na boisku treningowym Bayernu, ale ograniczył się jedynie do treningu biegowego. Jego występ we wtorkowym meczu na Parc des Princes jest wykluczony.

#Lewandowski ist zurück auf dem Rasen! @lewy_official macht zwei Wochen nach seiner Bänderdehnung im rechten Knie erstmals eine Laufeinheit. Gute Nachrichten vor #PSGFCB – aber keine Option für das Viertelfinal-Rückspiel bei @PSG_inside #FCBayern #FCB pic.twitter.com/gBM4OYDlIs — BILD FC Bayern (@BILD_Bayern) April 12, 2021

Powrót 32-letniego snajpera na Saebener Strasze to jednak bardzo dobra wiadomość, bowiem wskazuje na to, że leczenie przebiega prawidłowo, a jego powrót do gry jest coraz bliżej. Mało prawdopodobne wydaje się, aby Lewandowski zdołał wykurować się na najbliższe ligowe spotkanie z Wolfsburgiem, ale nie można wykluczyć jego występy w meczach z Bayerem Leverkusen (20 kwietnia) lub FSV Mainz (24 kwietnia).

W obecnym sezonie Lewandowski zdążył rozegrał w barwach monachijskiego giganta 36 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobywając w nich aż 42 bramki.