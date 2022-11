fot. PressFocus Na zdjęciu: Jamal Musiala

Bayern Monachium zwycięsko zakończył ligowe zmagania w 2022 roku. Bawarczycy w sobotnim starciu 15. kolejki Bundesligi pokonali Schalke 04 (2:0). Tymczasem po tym starciu występ Jamala Musiali docenił Lothar Matthaeus.

Bayern Monachium prezentował się solidnie na finiszu ligowych zmagań w 2022 roku

Lothar Matthaeus docenił Jamala Musialę w grze Bawarczyków

19-letni zawodnik zrobił różnicę w starciu monachijczyków z Schalke

Musiala doceniony przez Matthaeusa

Bayern Monachium zakończył rundę jesienną w lidze niemieckiej z dorobkiem 34 punktów. Jednocześnie ekipa z Allianz Arena wyprzedza RB Lipsk o sześć oczek. W sobotnim starciu Bawarczyków przeciwko Schalke kluczową postacią był natomiast Jamal Musiala, co nie umknęło uwadze Lothara Matthaeusa.

– To po prostu magia, Musiala gra jak Messi. To tylko Hollywood. Powinien zostać w Bayernie na zawsze i zawsze powinien grać. Myślę, że jego wartość to 250 milionów euro, ale w każdym razie ten zawodnik nie jest na sprzedaż – był były reprezentant Niemiec w rozmowie z Goal.com.

W trakcie trwającego sezonu 19-letni zawodnik wystąpił w 21 meczach, strzelając w nich 11 goli. Ponadto na koncie zawodnika znalazło się osiem asyst.

Musiala to piłkarz, który do pierwszej drużyny Bayernu trafił latem 2020 roku. Mimo młodego wieku zawodnik ma już na swoim koncie doświadczenie zebrane w dwóch angielskich klubach takich jak Southampton, czy Chelsea, gdzie był członkiem drużyn młodzieżowych.

