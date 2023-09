IMAGO Na zdjęciu: Dawid Kownacki

Werder przegrał niedzielny mecz Bundesligi z beniaminkiem

Drużynie w poprawie sytuacji nie pomógł Dawid Kownacki

Polak zagrał od początku spotkania, ale nie zrobił wiele dobrego

Kownacki nie sprostał oczekiwaniom. Polak zmieniony

Dawid Kownacki nie dostał powołania na zgrupowanie kadry. Polak zapowiadał, że zamierza wykorzystać ten czas na treningi i poprawę formy. W czwartej kolejce Bundesligi napastnik zagrał od początku przeciwko Heidenheim, ponieważ rywali nie byli w pełni sił. Czy Kownacki wykorzystał szansę?

– Postawił na niego Ole Werner, no i chyba się zawiódł, bo jedyne pozytywne kontakty u Dawida Kownackiego to były dwukrotne zgrania klatką piersiową do piłkarzy, którzy nabiegali na strzał i to tyle – ocenił Tomasz Urban, ekspert od Bundesligi.

– Raz Dawid znalazł się w czystej sytuacji, ale źle przyjął piłkę. Za drugim razem też miał sytuację strzelecką, ale się poślizgnął. i to właściwie wszystko, jeżeli chodzi o jego grę – tak wymownie grę Kownackiego podsumował dziennikarz w studiu Viaplay.

Bardzo słaby występ Dawida Kownackiego. Zszedł już po 45 minutach. #domBundesligi



🗣️@tom_ur: Niestety, to nie była dobra połówka Kownackiego. (…) Postawił na niego Ole Werner i się chyba zawiódł



📺Magazyn Bundesligi trwa na naszym YT: https://t.co/mBKupBjQSS pic.twitter.com/FDz9YP99Nn — Viaplay Sport Polska (@viaplaysportpl) September 17, 2023

